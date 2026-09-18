Россияне ударили по большому областному центру: первые подробности

В Одессе ночью и утром 18 сентября звучали сигналы воздушной тревоги. Российские террористические войска атаковали город. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

"В результате вражеской атаки получило повреждения двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Там возникло возгорание, которое оперативно обуздали", — проинформировал чиновник.

По словам Лисака, обошлось без пострадавших.

Заметим, в Одесском районе ночью объявлять воздушную тревогу и желтого, и красного уровня опасности. Последняя продолжалась с 06:03 до 06:09. Военные предупреждали о реактивных БПЛА и "Бандероле" в направлении Одессы.

Следует напомнить, этой ночью под вражеской атакой также оказался Конотоп Сумской области. В ночь на 18 сентября город подвергся массированной атаке российских беспилотников. Удары пришлись не только по жилищному сектору, но и по объектам социальной и критической инфраструктуры города. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По словам мэра, среди поврежденных объектов оказались учебные и медицинские заведения. В частности, пострадали помещение детского сада и здание школы №11. Кроме того, повреждения получили многие частные дома и объекты железнодорожной инфраструктуры.

Есть много поврежденных частных домов. Есть повреждения в медицинских учреждениях. Еще повреждена железная дорога", — сообщил Семенихин.

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