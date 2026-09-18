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Россияне ударили по большому областному центру: первые подробности

В результате вражеской атаки получило повреждение двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось

18 сентября 2026, 07:38
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Кравцев Сергей

В Одессе ночью и утром 18 сентября звучали сигналы воздушной тревоги. Российские террористические войска атаковали город. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Россияне ударили по большому областному центру: первые подробности

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

"В результате вражеской атаки получило повреждения двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Там возникло возгорание, которое оперативно обуздали", — проинформировал чиновник.

По словам Лисака, обошлось без пострадавших.

Заметим, в Одесском районе ночью объявлять воздушную тревогу и желтого, и красного уровня опасности. Последняя продолжалась с 06:03 до 06:09. Военные предупреждали о реактивных БПЛА и "Бандероле" в направлении Одессы.

Следует напомнить, этой ночью под вражеской атакой также оказался Конотоп Сумской области. В ночь на 18 сентября город подвергся массированной атаке российских беспилотников. Удары пришлись не только по жилищному сектору, но и по объектам социальной и критической инфраструктуры города. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По словам мэра, среди поврежденных объектов оказались учебные и медицинские заведения. В частности, пострадали помещение детского сада и здание школы №11. Кроме того, повреждения получили многие частные дома и объекты железнодорожной инфраструктуры.

Есть много поврежденных частных домов. Есть повреждения в медицинских учреждениях. Еще повреждена железная дорога", — сообщил Семенихин.

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