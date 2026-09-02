Росіяни атакували КАБами та "Бандеролями": у великому обласному центрі зруйновано будинки

Одеса в ніч проти 2 вересня опинилася під масованою атакою російських військ. У місті та області лунали численні вибухи, після яких з'явилися перші повідомлення про руйнування та постраждалих.

Вибухи в Одесі. Фото: з відкритих джерел

Близько 02:28 повітряну тривогу було оголошено відразу в більшості регіонів України. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Вже о 02:32 в Одесі пролунала серія вибухів. При цьому офіційної інформації про фактичні пуски балістичних ракет на той момент не було.

Близько 03:00 атака продовжилась із новою силою. Військові фіксували рух у напрямку Одеси і області боєприпасів "Бандероль", що баражують, керованих авіабомб і ударних безпілотників.

Перші наслідки підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, а попередньо зафіксовано руйнування житлових будинків.

"Одеса під атакою ворога. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо є руйнування житлових будинків", – повідомив Лисак.

Крім того, у місцевих каналах з'явилася інформація про перебої з електропостачанням у місті.

Пізніше глава ОВА повідомив про перших постраждалих. За попередніми даними, травми отримали троє людей, серед них одна дитина. Кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Атака тривала на тлі комбінованого застосування різних засобів ураження, що суттєво ускладнювало роботу української системи протиповітряної оборони. Інформація про наслідки удару продовжує надходити.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська завдали чергового удару по Одесі та області. Після атаки пожежа виникла в одному із торгових центрів у районі селища Котовського. За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".



