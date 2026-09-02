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Россияне атаковали КАБами и "Бандеролями": в большом областном центре разрушены дома

Россия нанесла массированный удар по Одессе и области. В атаке, предварительно, использовались дроны, управляемые авиабомбы и другие средства поражения

2 сентября 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Одесса в ночь на 2 сентября оказалась под массированной атакой российских войск. В городе и области раздавались многочисленные взрывы, после которых появились первые сообщения о разрушениях и пострадавших.

Россияне атаковали КАБами и "Бандеролями": в большом областном центре разрушены дома

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

Около 02:28 воздушная тревога была объявлена сразу в большинстве регионов Украины. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Уже примерно в 02:32 в Одессе прозвучала серия взрывов. При этом официальной информации о фактических пусках баллистических ракет на тот момент не было.

Около 03:00 атака продолжилась с новой силой. Военные фиксировали движение в направлении Одессы и области баражирующих боеприпасов "Бандероль", управляемых авиабомб и ударных беспилотников.

Первые последствия подтвердил начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура, а предварительно зафиксированы разрушения жилых домов.

"Одесса под атакой врага. Повреждена инфраструктура. Предварительно есть разрушение жилых домов", — сообщил Лысак.

Кроме того, в местных каналах появилась информация о перебоях с электроснабжением в городе.

Позже глава ОВА сообщил о первых пострадавших. По предварительным данным травмы получили три человека, среди них один ребенок. Количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

Атака продолжалась на фоне комбинированного применения различных средств поражения, что существенно осложняло работу украинской системы противовоздушной обороны. Информация о последствиях удара продолжает поступать.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска нанесли очередной удар по Одессе и области. После атаки пожар возник в одном из торговых центров в районе поселка Котовского. По предварительной информации местных СМИ, речь идет о гипермаркете "Эпицентр".




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