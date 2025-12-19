Ворожі окупанти вже майже тиждень вибивають енергетику та логістику в Одесі та області. Прямо зараз у містах лунають вибухи, триває загроза балістики та атака шахедів на Одеську область.

Росія знову добиває енергетику та логістику Одещини: що робиться в області

Через масований обстріл цієї ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області. Найбільше постраждала Одеса — близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами — майже 9 тис абонентів без електрики в Арцизі. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він заявив, що всі служби вже працюють над відновленням. Критична інфраструктура працює з резервним живленням — об’єкти заживлені генераторами.

Також в Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об’єктів.

Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання. Пункти Незламності відкриті цілодобово, там є тепло, світло і можливість підзарядитися.

"Окремо — про залізницю. Вночі зафіксовано удари по території станції "Одеса-Східна". Пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці, вона під наглядом лікарів.

Усі служби — енергетики, залізничники, комунальні бригади, рятувальники — працюють безперервно, щоб повернути людям світло, тепло й нормальну роботу міст", – наголосив Кулеба.

У Новій пошті повідомили, що через тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одеської області можливі затримки доставки.

"Команда Нової пошти робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня", – пишуть в поштовій компанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська здійснюють системні атаки на транспортну інфраструктуру Одеської області з метою ізоляції її західної частини від основних логістичних маршрутів. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.