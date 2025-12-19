logo_ukra

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса Росія знову добиває енергетику та логістику Одещини: що робиться в області
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія знову добиває енергетику та логістику Одещини: що робиться в області

Ворожі війська знову б’ють по Одеській області ракетами і шахедами

19 грудня 2025, 16:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ворожі окупанти вже майже тиждень вибивають енергетику та логістику в Одесі та області. Прямо зараз у містах лунають вибухи, триває загроза балістики та атака шахедів на Одеську область.

Росія знову добиває енергетику та логістику Одещини: що робиться в області

Росія знову добиває енергетику та логістику Одещини: що робиться в області

Через масований обстріл цієї ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області. Найбільше постраждала Одеса — близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами — майже 9 тис абонентів без електрики в Арцизі. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він заявив, що всі служби вже працюють над відновленням. Критична інфраструктура працює з резервним живленням — об’єкти заживлені генераторами.

Також в Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об’єктів.

Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання. Пункти Незламності відкриті цілодобово, там є тепло, світло і можливість підзарядитися.

"Окремо — про залізницю. Вночі зафіксовано удари по території станції "Одеса-Східна". Пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці, вона під наглядом лікарів.

Усі служби — енергетики, залізничники, комунальні бригади, рятувальники — працюють безперервно, щоб повернути людям світло, тепло й нормальну роботу міст", – наголосив Кулеба.

У Новій пошті повідомили, що через тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одеської області можливі затримки доставки.

"Команда Нової пошти робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня", – пишуть в поштовій компанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська здійснюють системні атаки на транспортну інфраструктуру Одеської області з метою ізоляції її західної частини від основних логістичних маршрутів. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини