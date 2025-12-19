logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Россия снова добивает энергетику и логистику Одесщины: что делается в области
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия снова добивает энергетику и логистику Одесщины: что делается в области

Вражеские войска снова бьют по Одесской области ракетами и шахедами

19 декабря 2025, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вражеские оккупанты уже почти неделю выбивают энергетику и логистику в Одессе и области. Прямо сейчас в городах раздаются взрывы, идет угроза баллистики и атака шахедов на Одесскую область.

Россия снова добивает энергетику и логистику Одесщины: что делается в области

Россия снова добивает энергетику и логистику Одесщины: что делается в области

Из-за массированного обстрела этой ночью без электроснабжения остались 74,5 тысячи абонентов области. Больше всего пострадала Одесса – около 65 тысяч домохозяйств без света. Еще часть отключений связана с предварительными ударами – почти 9 тыс абонентов без электричества в Арцизе. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он заявил, что все службы уже работают над восстановлением. Критическая инфраструктура работает с резервным питанием – объекты заживлены генераторами.

Также в Одессе без теплоснабжения находятся около 85 тысяч абонентов. Ремонтные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить стабильную работу объектов.

Городские власти организовали подвоз технической воды в районы с перебоями водоснабжения. Пункты Незламности открыты круглосуточно, там есть тепло, свет и возможность подзарядиться.

"Отдельно — о железной дороге. Ночью зафиксированы удары по территории станции "Одесса-Восточная". Поврежден пост электрической централизации и здания вокзала. Ранена работница железной дороги, она под наблюдением врачей.

Все службы – энергетики, железнодорожники, коммунальные бригады, спасатели – работают непрерывно, чтобы вернуть людям свет, тепло и нормальную работу городов", – подчеркнул Кулеба.

В Новой почте сообщили, что из-за временных сложностей с транспортировкой в западной части Одесской области возможны задержки доставки.

"Команда Новой почты делает все возможное, чтобы доставить отправление как можно быстрее. Точное время доставки уведомим в течение дня", – пишут в почтовой компании.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска осуществляют системные атаки на транспортную инфраструктуру Одесской области с целью изоляции ее западной части от основных логистических маршрутов. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости