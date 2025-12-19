Вражеские оккупанты уже почти неделю выбивают энергетику и логистику в Одессе и области. Прямо сейчас в городах раздаются взрывы, идет угроза баллистики и атака шахедов на Одесскую область.

Россия снова добивает энергетику и логистику Одесщины: что делается в области

Из-за массированного обстрела этой ночью без электроснабжения остались 74,5 тысячи абонентов области. Больше всего пострадала Одесса – около 65 тысяч домохозяйств без света. Еще часть отключений связана с предварительными ударами – почти 9 тыс абонентов без электричества в Арцизе. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он заявил, что все службы уже работают над восстановлением. Критическая инфраструктура работает с резервным питанием – объекты заживлены генераторами.

Также в Одессе без теплоснабжения находятся около 85 тысяч абонентов. Ремонтные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить стабильную работу объектов.

Городские власти организовали подвоз технической воды в районы с перебоями водоснабжения. Пункты Незламности открыты круглосуточно, там есть тепло, свет и возможность подзарядиться.

"Отдельно — о железной дороге. Ночью зафиксированы удары по территории станции "Одесса-Восточная". Поврежден пост электрической централизации и здания вокзала. Ранена работница железной дороги, она под наблюдением врачей.

Все службы – энергетики, железнодорожники, коммунальные бригады, спасатели – работают непрерывно, чтобы вернуть людям свет, тепло и нормальную работу городов", – подчеркнул Кулеба.

В Новой почте сообщили, что из-за временных сложностей с транспортировкой в западной части Одесской области возможны задержки доставки.

"Команда Новой почты делает все возможное, чтобы доставить отправление как можно быстрее. Точное время доставки уведомим в течение дня", – пишут в почтовой компании.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска осуществляют системные атаки на транспортную инфраструктуру Одесской области с целью изоляции ее западной части от основных логистических маршрутов. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.