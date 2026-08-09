Россия ударила баллистикой и дронами по Одессе: что известно о последствиях атаки (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска ночью 9 августа нанесли комбинированный удар по Одессе и области, применив ударные беспилотники и баллистическое вооружение. В результате атаки пострадали, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Взрывы в Одессе. Фото иллюстративное

О последствиях российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. По его словам, сначала было известно о повреждениях жилых домов и инфраструктуры, однако впоследствии стало известно о шести пострадавших.

"Одесса под атакой врага. Предварительно есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. Детали выясняем… Известно о 6 пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Им оказывается вся необходимая помощь", — отметил Лысак.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших во время атаки по Одессе выросло до восьми человек.

Что известно о последствиях атаки на Одессу

По предварительным данным, в ряде районов города зафиксированы разрушения жилых домов. Также в результате удара РФ загорелись автомобили. На местах работают оперативные и коммунальные службы, ликвидирующие последствия атаки и уточняющие масштабы повреждений.

Об угрозе баллистического вооружения Воздушные силы ВСУ предупреждали ночью. Также военные сообщали о движении ударных беспилотников в направлении юга Украины и скоростных целях в Одесской области.

По сообщениям местных жителей после атаки в отдельных районах Одессы возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Также сообщалось о проблемах с мобильной связью и Интернетом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате российской атаки 7 августа повреждения получил футбольный стадион "Черноморец" в центре Одессы.