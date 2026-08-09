logo

BTC/USD

65212

ETH/USD

1923.51

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Россия ударила баллистикой и дронами по Одессе: что известно о последствиях атаки (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ударила баллистикой и дронами по Одессе: что известно о последствиях атаки (ОБНОВЛЕНО)

Россия ночью атаковала Одессу баллистическими ракетами и дронами. Известно о шести пострадавших, повреждении домов, авто и инфраструктуре.

9 августа 2026, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские войска ночью 9 августа нанесли комбинированный удар по Одессе и области, применив ударные беспилотники и баллистическое вооружение. В результате атаки пострадали, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Россия ударила баллистикой и дронами по Одессе: что известно о последствиях атаки (ОБНОВЛЕНО)

Взрывы в Одессе. Фото иллюстративное

О последствиях российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. По его словам, сначала было известно о повреждениях жилых домов и инфраструктуры, однако впоследствии стало известно о шести пострадавших.

"Одесса под атакой врага. Предварительно есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. Детали выясняем… Известно о 6 пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Им оказывается вся необходимая помощь", — отметил Лысак.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших во время атаки по Одессе выросло до восьми человек.

Что известно о последствиях атаки на Одессу

По предварительным данным, в ряде районов города зафиксированы разрушения жилых домов. Также в результате удара РФ загорелись автомобили. На местах работают оперативные и коммунальные службы, ликвидирующие последствия атаки и уточняющие масштабы повреждений.

Об угрозе баллистического вооружения Воздушные силы ВСУ предупреждали ночью. Также военные сообщали о движении ударных беспилотников в направлении юга Украины и скоростных целях в Одесской области.

По сообщениям местных жителей после атаки в отдельных районах Одессы возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Также сообщалось о проблемах с мобильной связью и Интернетом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате российской атаки 7 августа повреждения получил футбольный стадион "Черноморец" в центре Одессы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odesaMVA/2957
Теги:

Новости

Все новости