Россия ударила баллистикой и дронами по Одессе: что известно о последствиях атаки (ОБНОВЛЕНО)

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Slava Kot
Российские войска ночью 9 августа нанесли комбинированный удар по Одессе и области, применив ударные беспилотники и баллистическое вооружение. В результате атаки пострадали, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
Взрывы в Одессе. Фото иллюстративное
О последствиях российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. По его словам, сначала было известно о повреждениях жилых домов и инфраструктуры, однако впоследствии стало известно о шести пострадавших.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших во время атаки по Одессе выросло до восьми человек.
По предварительным данным, в ряде районов города зафиксированы разрушения жилых домов. Также в результате удара РФ загорелись автомобили. На местах работают оперативные и коммунальные службы, ликвидирующие последствия атаки и уточняющие масштабы повреждений.
Об угрозе баллистического вооружения Воздушные силы ВСУ предупреждали ночью. Также военные сообщали о движении ударных беспилотников в направлении юга Украины и скоростных целях в Одесской области.
По сообщениям местных жителей после атаки в отдельных районах Одессы возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Также сообщалось о проблемах с мобильной связью и Интернетом.