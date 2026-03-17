Росія може завдати нищівного удару по Одесі в "обхід" ППО: що відомо про плани ворога
НОВИНИ

Росія може завдати нищівного удару по Одесі в “обхід” ППО: що відомо про плани ворога

Російські дрони та ракети можуть обійти ППО в Одесі: що відомо про підготовку обстрілу

17 березня 2026, 16:52
Кречмаровская Наталия

У лавах Сил оборони України Служба безпеки України викрила агента ФСБ. Ним виявився матрос морської охорони Держприкордонслужби, якого завербував ворог. Військовий коригував ракетно-дронові удари по Одесі.

ППО. Фото портал "Коментарі"

Фігурант, як повідомили в СБУ, виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо портового міста. За даними Служби безпеки, окупанти, використовуючи агентурні дані, планували підготувати нову серію повітряних атак по Одесі в “обхід” української ППО.

“Серед основних “цілей” РФ були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті”, — уточнили в СБУ.

Зазначається, що ворожий агент об'їжджав на таксі місті та околиці, а з вікна приховано фотографував військові об’єкти. 

“Співробітники СБУ затримали російського “крота” на гарячому, коли він фотографував фасад військового об’єкта, по якому окупанти готували ракетний удар. Як встановило розслідування, матрос був завербований ФСБ, коли шукав “легкі заробітки” у Telegram-каналах”, — повідомили в СБУ.

У фігуранта під час обшуку виявили та вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська готують комбінований удар по Києву та області. Серед потенційних цілей не тільки об’єкти енергетики, а водопостачання та водовідведення.




Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-rosiiskoho-krota-u-lavakh-derzhprykordonsluzhby-yakyi-koryhuvav-udary-po-odesi
