Россия может нанести сокрушительный удар по Одессе в "обход" ПВО: что известно о планах врага

Кречмаровская Наталия
В рядах Сил обороны Украины Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ. Им оказался матрос морской охраны Госпогранслужбы, которого завербовал враг. Военный корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе.
ПВО. Фото портал "Комментарии"
Фигурант, как сообщили в СБУ, выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города. По данным Службы безопасности, оккупанты, используя агентурные данные, планировали подготовить новую серию воздушных атак по Одессе в обход украинского ПВО.
Отмечается, что вражеский агент объезжал на такси по городу и окрестностям, а из окна скрыто фотографировал военные объекты.
У фигуранта во время обыска обнаружили и изъяли смартфон с поличным на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска готовят комбинированный удар по Киеву и области. Среди потенциальных целей не только объекты энергетики, но водоснабжение и водоотвод.