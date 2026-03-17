Главная Новости Регионы Одесса Россия может нанести сокрушительный удар по Одессе в "обход" ПВО: что известно о планах врага
НОВОСТИ

Россия может нанести сокрушительный удар по Одессе в "обход" ПВО: что известно о планах врага

Российские дроны и ракеты могут обойти ПВО в Одессе: что известно о подготовке обстрела

17 марта 2026, 16:52
Кречмаровская Наталия

В рядах Сил обороны Украины Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ. Им оказался матрос морской охраны Госпогранслужбы, которого завербовал враг. Военный корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

Фигурант, как сообщили в СБУ, выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города. По данным Службы безопасности, оккупанты, используя агентурные данные, планировали подготовить новую серию воздушных атак по Одессе в обход украинского ПВО.

"Среди основных "целей" РФ были места сосредоточения личного состава украинских войск, которые вовлечены в боевые действия на южном фронте", — уточнили в СБУ.

Отмечается, что вражеский агент объезжал на такси по городу и окрестностям, а из окна скрыто фотографировал военные объекты.

"Сотрудники СБУ задержали российского "крота" с поличным, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому оккупанты готовили ракетный удар. Как установило расследование, матрос был завербован ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах", — сообщили в СБУ.

У фигуранта во время обыска обнаружили и изъяли смартфон с поличным на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска готовят комбинированный удар по Киеву и области. Среди потенциальных целей не только объекты энергетики, но водоснабжение и водоотвод.




Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-rosiiskoho-krota-u-lavakh-derzhprykordonsluzhby-yakyi-koryhuvav-udary-po-odesi
