РФ застосувала підступну тактику під час удару по Одесі: що змінилося

Російські війська вранці 15 липня завдали ракетного удару по Одесі, застосувавши незвичну тактику атаки. За даними моніторингових ресурсів, випущені з окупованого Криму ракети близько 30 хвилин маневрували над Чорним морем, що ускладнило їхнє відстеження та створило плутанину під час оголошення повітряної тривоги.

Вибухи в Одесі. Фото ілюстративне

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 6:56 після повідомлення Повітряних сил про ракетну загрозу. Перші вибухи пролунали о 6:59 та 7:00. За інформацією військових адміністрацій, внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що удар пошкодив житлові будинки.

"Ворог знову атакував місто. На жаль, є загиблі та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки", — заявив Лисак.

За даними моніторингових каналів, після запуску ракети на певний час зникли з радарів, через що з'явилося припущення про імітацію пусків. Повітряну тривогу скасували, однак згодом цілі знову були зафіксовані, після чого ракети вийшли на курс до Одеси. За даними ресурсів, ракети могли намотувати кола в акваторії Чорного моря перед тим, як атакували місто.

Також повідомляється, що після удару російські військові підняли в повітря ще два винищувачі Су-34, які прямували до пускових рубежів. Водночас інформації про нові ракетні удари не надходило, а відбій повітряної тривоги оголосили о 7:18.

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