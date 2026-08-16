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РФ ударила реактивним дроном по "Епіцентру" біля Одеси: горить "Нова пошта" (ФОТО)

Російський реактивний безпілотник атакував торговельний центр у передмісті Одеси. Постраждали двоє людей, одного госпіталізували.

16 серпня 2026, 15:15
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Slava Kot

Російські війська вдень 16 серпня атакували Одещину ударними безпілотниками. Один з російських дронів влучив у торговельний центр у передмісті Одеси, де розташоване поштове відділення "Нової пошти". Внаслідок атаки постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

РФ ударила реактивним дроном по "Епіцентру" біля Одеси: горить "Нова пошта" (ФОТО)

Момент атаки дрона РФ по "Епіцентру" в Одесі. Фото з відкритих джерел

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили через загрозу застосування російських ударних безпілотників. Згодом в Одесі та передмісті пролунали вибухи. Українські сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях. Детальніше про атаку РФ повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські військові застосували реактивний безпілотник, який ударив по поштовому відділенню в торговельному центрі.

"На жаль, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей. Одну людину госпіталізовано", — йдеться в заяві Кіпера.

За попередніми даними, внаслідок удару загорілося приміщення складу "Нової пошти", розташоване в будівлі торговельного центру "Епіцентр". Після влучання над місцем атаки здійнявся густий дим, відповідні кадри почали поширюватися в мережі. На місці удару працюють екстрені служби. Фахівці встановлюють остаточні масштаби руйнувань та уточнюють інформацію про постраждалих.

РФ ударила реактивним дроном по ”Епіцентру” біля Одеси: горить ”Нова пошта” (ФОТО) - фото 2

Росія атакувала дроном "Епіцентр" біля Одеси

РФ ударила реактивним дроном по ”Епіцентру” біля Одеси: горить ”Нова пошта” (ФОТО) - фото 2

Росія атакувала "Епіцентр" в Одесі

У соцмережах також з'явилася інформація про можливу атаку російських безпілотників на інші великі торговельні об'єкти регіону, зокрема "Метро". Однак ці повідомлення наразі не мають офіційного підтвердження. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ масовано вдарила по Україні 16 серпня: жертви у Кривому Розі та на Запоріжжі, пожежа в Києві.

Також "Коментарі" писали про удар РФ по найбільшому металургійному заводу України "АрселорМіттал".



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