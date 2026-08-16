РФ ударила реактивным дроном по "Эпицентру" возле Одессы: горит "Новая почта" (ФОТО)

Российские войска днем 16 августа атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Один из российских дронов попал в торговый центр в пригороде Одессы, где расположено почтовое отделение "Новой почты". В результате атаки пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Момент атаки дрона РФ по "Эпицентру" в Одессе. Фото из открытых источников

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена из-за угрозы применения российских ударных беспилотников. Впоследствии в Одессе и пригороде раздались взрывы. Украинские силы противовоздушной обороны работали по враждебным целям. Детальнее об атаке РФ сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, российские военные применили реактивный беспилотник, ударивший по почтовому отделению в торговом центре.

"К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека. Один человек госпитализирован", — говорится в заявлении Кипера.

По предварительным данным, в результате удара загорелось помещение склада "Новой почты", расположенное в здании торгового центра "Эпицентр". После попадания над местом атаки взвился густой дым, соответствующие кадры начали распространяться в сети. На месте удара работают экстренные службы. Специалисты устанавливают окончательные масштабы разрушений и уточняют информацию о пострадавших.





Россия атаковала дроном "Эпицентр" возле Одессы





Россия атаковала "Эпицентр" в Одессе

В соцсетях также появилась информация о возможной атаке российских беспилотников на другие крупные торговые объекты региона, в частности, "Метро". Однако эти сообщения пока не имеют официального подтверждения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ массированно ударил по Украине 16 августа: жертвы в Кривом Роге и Запорожье, пожар в Киеве.

Также "Комментарии" писали об ударе РФ по крупнейшему металлургическому заводу Украины "АрселорМиттал".