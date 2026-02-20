logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса РФ нищівно обстріляла Одесу: влада виступила із невтішною заявою про перспеактиви
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ нищівно обстріляла Одесу: влада виступила із невтішною заявою про перспеактиви

Пункти незламності працюють цілодобово, і тільки за минулу добу їх відвідали понад 13 тисяч людей

20 лютого 2026, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ситуація з енергопостачанням в Одесі залишається напруженою, проте місто продовжує працювати над забезпеченням життєдіяльності населення. Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, у місті цілодобово функціонують Пункти незламності, де мешканці можуть отримати допомогу у вигляді тепла, електрики та необхідних послуг.

РФ нищівно обстріляла Одесу: влада виступила із невтішною заявою про перспеактиви

Фото: з відкритих джерел

За словами Лисака, спеціалісти компанії ДТЕК активно ліквідують наслідки ворожих атак та відновлюють подачу електроенергії в житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Тільки за останню добу Пункти незламності відвідало понад 13 тисяч одеситів, з них приблизно 5 тисяч скористалися мобільними пунктами обігріву.

Місцеві жителі, зокрема мешканці мікрорайону Таїрова, повідомляють про поступове повернення тепла у свої квартири. У чат-боті ДТЕК зазначено, що планове відновлення електропостачання заплановано на 23 лютого, що дає надію на стабілізацію ситуації в найближчі дні. 

Окрім того, місто отримало потужний промисловий генератор на 640 кВт, який дозволяє підтримувати роботу ключових об’єктів під час можливих блекаутів. Постачання здійснено завдяки співпраці Одеської військової адміністрації з фондом Friese Rijders та громадською організацією "Християнська місія “Нове життя”" з Нідерландів. 

Генераторна установка буде використана як резервне джерело електропостачання для важливих об’єктів критичної інфраструктури, включно з лікарнями, водопостачальними та енергетичними об’єктами. Благодійники наголосили, що це одна з перших поставок такого масштабу та підтвердили наміри продовжувати допомогу Одеському регіону надалі.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом усієї зими Росія веде активні атаки на Україну, застосовуючи дрони та ракети. Основними цілями обстрілів залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури, однак навіть із наближенням весни ворог не планує припиняти удари. При цьому фокус атак, ймовірно, зміниться.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини