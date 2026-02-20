РФ нищівно обстріляла Одесу: влада виступила із невтішною заявою про перспеактиви

Ситуація з енергопостачанням в Одесі залишається напруженою, проте місто продовжує працювати над забезпеченням життєдіяльності населення. Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, у місті цілодобово функціонують Пункти незламності, де мешканці можуть отримати допомогу у вигляді тепла, електрики та необхідних послуг.

Фото: з відкритих джерел

За словами Лисака, спеціалісти компанії ДТЕК активно ліквідують наслідки ворожих атак та відновлюють подачу електроенергії в житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Тільки за останню добу Пункти незламності відвідало понад 13 тисяч одеситів, з них приблизно 5 тисяч скористалися мобільними пунктами обігріву.

Місцеві жителі, зокрема мешканці мікрорайону Таїрова, повідомляють про поступове повернення тепла у свої квартири. У чат-боті ДТЕК зазначено, що планове відновлення електропостачання заплановано на 23 лютого, що дає надію на стабілізацію ситуації в найближчі дні.

Окрім того, місто отримало потужний промисловий генератор на 640 кВт, який дозволяє підтримувати роботу ключових об’єктів під час можливих блекаутів. Постачання здійснено завдяки співпраці Одеської військової адміністрації з фондом Friese Rijders та громадською організацією "Християнська місія “Нове життя”" з Нідерландів.

Генераторна установка буде використана як резервне джерело електропостачання для важливих об’єктів критичної інфраструктури, включно з лікарнями, водопостачальними та енергетичними об’єктами. Благодійники наголосили, що це одна з перших поставок такого масштабу та підтвердили наміри продовжувати допомогу Одеському регіону надалі.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом усієї зими Росія веде активні атаки на Україну, застосовуючи дрони та ракети. Основними цілями обстрілів залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури, однак навіть із наближенням весни ворог не планує припиняти удари. При цьому фокус атак, ймовірно, зміниться.