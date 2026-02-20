РФ сокрушительно обстреляла Одессу: власти выступили с неутешительным заявлением о перспеактивах

Ситуация с энергоснабжением в Одессе остается напряженной, однако, город продолжает работать над обеспечением жизнедеятельности населения. Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в городе круглосуточно функционируют Пункты несокрушимости, где жители могут получить помощь в виде тепла, электричества и необходимых услуг.

Фото: из открытых источников

По словам Лисака, специалисты компании ДТЭК активно ликвидируют последствия вражеских атак и возобновляют подачу электроэнергии в жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Только за последние сутки Пункты несокрушимости посетило более 13 тысяч одесситов, из них примерно 5 тысяч воспользовались мобильными пунктами обогрева.

Местные жители, в том числе жители микрорайона Таирова, сообщают о постепенном возвращении тепла в свои квартиры. В чат-боте ДТЭК отмечено, что плановое восстановление электроснабжения запланировано на 23 февраля, что дает надежду на стабилизацию ситуации в ближайшие дни.

Кроме того, город получил мощный промышленный генератор на 640 кВт, позволяющий поддерживать работу ключевых объектов во время возможных блекаутов. Снабжение осуществлено благодаря сотрудничеству Одесской военной администрации с фондом Friese Rijders и общественной организацией "Христианская миссия "Новая жизнь"" из Нидерландов.

Генераторная установка будет использована в качестве резервного источника электроснабжения для важных объектов критической инфраструктуры, включая больницы, водоснабжающие и энергетические объекты. Благотворители подчеркнули, что это одна из первых поставок такого масштаба и подтвердили намерения продолжать помощь Одесскому региону в дальнейшем.

Портал "Комментарии" уже писал , что на протяжении всей зимы Россия ведет активные атаки на Украину, применяя дроны и ракеты. Основными целями обстрелов остаются объекты энергетической инфраструктуры, однако даже приближаясь весной враг не планирует прекращать удары. При этом фокус атак, вероятно, изменится.