Путін уже не зупиниться: названо справжню причину нещадних обстрілів Одеси

Одеса залишається однією з головних цілей Росії. Це найбільший український порт, ключовий логістичний вузол та символ виходу України до Чорного моря. Останні атаки свідчать, що удари спрямовані не лише по портовій інфраструктурі, а й по цивільних об'єктах, що посилює психологічний тиск на населення. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чому РФ постійно б’є по Одесі та області — яка мета ворога та найгірший сценарій.

Одеса. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що на ситуацію впливають кілька чинників. Перший — прагнення знизити експортний потенціал України та завдати економічних збитків. Другий — спроба ускладнити роботу морського коридору. Третій — інформаційний ефект, коли регулярні обстріли мають створити відчуття постійної небезпеки та виснажити суспільство.

Найгіршим сценарієм може стати тривала кампанія масованих ударів по енергетиці, портах і житлових районах одночасно. Це здатне суттєво вплинути на економіку регіону та збільшити кількість вимушених переселенців.

Чат-бот Gemini припускає, що головні цілі агресора, по-перше, — це економічне удушення. Головний удар припадає на портову інфраструктуру Чорноморська та Одеси. Зупинка морського експорту позбавляє бюджет критичних валютних надходжень. По-друге, — це гуманітарна дестабілізація. Ураження енергетичних об’єктів призводить до тривалих блекаутів, відключення води та зупинки транспорту, перетворюючи життя цивільних на виживання. А по-третє, — це психологічний тиск. Безперервний терор має на меті зламати опір і посіяти паніку.

Найгірший сценарій передбачає повне руйнування логістичних шляхів та тривалий колапс комунальної системи взимку.

Чат-бот Grok гадає, що серед основних чинників, які впливають на інтенсивність атак, виділяються такі: економічна значущість портів Великої Одеси, які забезпечують понад 90% аграрного експорту та значну частину валютних надходжень; спроба контролю над Чорним морем і логістикою; прагнення ізолювати Україну від моря та послабити її переговорні позиції. Крім того, Одеса залишається символом українського опору, а її захоплення відкрило б шлях до Придністров’я та подальшого тиску на Молдову. За оцінками експертів, такі удари вже зменшують місячний експорт зерна на третину, що коштує Україні сотні мільйонів доларів щомісяця. Водночас атаки на цивільні об’єкти мають на меті деморалізацію суспільства. Найгірший сценарій — суттєве руйнування портових потужностей, що призведе до падіння експорту, зростання безробіття в регіоні та гуманітарної кризи. Це може спровокувати масові протести, якщо влада не забезпечить швидке відновлення інфраструктури та альтернативні маршрути, а суспільство відчує, що економічні втрати стають непосильними.

Усі три чат-боти сходяться на думці, що удари РФ по Одесі мають комплексну мету: послабити економіку України, ускладнити експорт, створити гуманітарні проблеми та чинити психологічний тиск на суспільство. Водночас сама по собі активізація атак навряд чи стане причиною масових протестів. Найбільший ризик соціальної напруги виникне у разі поєднання військових ударів із тривалими проблемами всередині країни: відсутністю базових послуг, економічними труднощами та втратою довіри до влади. У такій ситуації невдоволення людей може перейти з віртуального простору на вулиці.

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