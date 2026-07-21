Путин уже не остановится: названа настоящая причина беспощадных обстрелов Одессы

Одесса остается одной из основных целей России. Это самый большой украинский порт, ключевой логистический узел и символ выхода Украины к Черному морю. Последние атаки свидетельствуют, что удары направлены не только по портовой инфраструктуре, но и по гражданским объектам, что усугубляет психологическое давление на население. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, почему РФ постоянно бьет по Одессе и области — какова цель врага и худший сценарий.

Одесса. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что на ситуацию влияют несколько факторов. Первый — стремление снизить экспортный потенциал Украины и нанести экономический ущерб. Второй – попытка усложнить работу морского коридора. Третий – информационный эффект, когда регулярные обстрелы должны создать ощущение постоянной опасности и истощить общество.

Худшим сценарием может стать длительная кампания массированных ударов по энергетике, портам и жилым районам одновременно. Это способно оказать существенное влияние на экономику региона и увеличить количество вынужденных переселенцев.

Чат-бот Gemini предполагает, что главные цели агрессора, во-первых, – это экономическое удушение. Главный удар приходится на портовую инфраструктуру Черноморска и Одессы. Останов морского экспорта лишает бюджет критических валютных поступлений. Во-вторых, это гуманитарная дестабилизация. Поражение энергетических объектов приводит к длительным блекаутам, отключению воды и остановке транспорта, превращая жизнь гражданских в выживание. А в-третьих, – это психологическое давление. Непрерывный террор имеет целью сломить сопротивление и посеять панику.

Худший сценарий предполагает полное разрушение логистических путей и длительный коллапс коммунальной системы зимой.

Чат-бот Grok считает, что среди основных факторов, влияющих на интенсивность атак, выделяются следующие: экономическая значимость портов Большой Одессы, которые обеспечивают более 90% аграрного экспорта и значительную часть валютных поступлений; попытка контроля над Черным морем и логистикой; стремление изолировать Украину от моря и ослабить ее переговорные позиции. Кроме того, Одесса остается символом украинского сопротивления, а ее захват открыл бы путь в Приднестровье и дальнейшее давление на Молдову. По оценкам экспертов, такие удары уже уменьшают месячный экспорт зерна на треть, что стоит Украине сотни миллионов долларов в месяц. В то же время атаки на гражданские объекты преследуют цель деморализации общества. Худший сценарий – существенное разрушение портовых мощностей, что приведет к падению экспорта, росту безработицы в регионе и гуманитарному кризису. Это может спровоцировать массовые протесты, если власти не обеспечат скорейшее восстановление инфраструктуры и альтернативные маршруты, а общество почувствует, что экономические потери становятся непосильными.

Все три чата-боты сходятся во мнении, что удары РФ по Одессе имеют комплексную цель: ослабить экономику Украины, усложнить экспорт, создать гуманитарные проблемы и оказывать психологическое давление на общество. В то же время, сама по себе активизация атак вряд ли станет причиной массовых протестов. Наибольший риск социального напряжения возникнет при сочетании военных ударов с длительными проблемами внутри страны: отсутствием базовых услуг, экономическими трудностями и потерей доверия к власти. В такой ситуации недовольство людей может перейти из виртуального пространства на улицы.

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