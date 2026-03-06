Путін дав команду захопити велике українське місто: які реальні плани Кремля

Росія не відмовилася від планів захопити Одесу, адже контроль над цим містом дозволив би Кремлю фактично відрізати Україну від Чорного моря. Однак на сьогодні можливості для реалізації такого сценарію у РФ суттєво обмежені. Про це у коментарі ТСН заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Одеса. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ще у 2022 році Москва ставила перед собою завдання встановити повний контроль над чорноморським узбережжям України. Одеса відігравала ключову роль у цих планах. Проте тоді російська десантна операція фактично провалилася.

"Росія не зможе повторити масштабну морську десантну операцію. У неї просто немає флоту для такого сценарію. Україна поступово знищує російські кораблі, і те, що залишилося, ховається у Новоросійську", — пояснив експерт.

Ще один теоретичний варіант, який могли б розглядати російські військові, авіаційне десантування. Однак, за словами Коваленка, сучасна українська система протиповітряної оборони фактично унеможливлює таку операцію.

Найбільш реалістичним варіантом залишається сухопутний наступ. Він може відбуватися або з території окупованої лівобережної Херсонщини, або з Придністров’я. Проте обидва варіанти мають серйозні обмеження.

Аналітик зазначає, що угруповання російських військ "Дніпро", яке нині розташоване на лівому березі Дніпра, навіть не має достатніх сил для форсування річки та закріплення на правобережжі Херсонщини.

До того ж на шляху до Одещини російській армії довелося б пройти Миколаївську область із складним рельєфом та численними лиманами, що значно ускладнює наступ.

Водночас експерт попереджає: попри нинішню слабкість російського угруповання, Москва може спробувати наростити сили для такої операції. Саме тому Україна повинна бути готовою до будь-яких сценаріїв і посилювати оборону південного напрямку.

Крім того, Коваленко прогнозує хвилеподібне посилення ракетних та дронових атак по Одесі та області. За його словами, інтенсивність обстрілів може зростати залежно від політичних чи символічних дат.

"Одеса для Росії залишається тригерним містом", — підсумував експерт.

