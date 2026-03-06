Путин дал команду захватить большой украинский город: какие реальные планы Кремля

Россия не отказалась от планов захватить Одессу, ведь контроль над этим городом позволил Кремлю фактически отрезать Украину от Черного моря. Однако на сегодняшний день возможности для реализации такого сценария у РФ существенно ограничены. Об этом в комментарии ТСН заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Одесса. Фото: из открытых источников

По его словам, еще в 2022 году Москва ставила перед собой задачу установить полный контроль над черноморским побережьем Украины. Одесса играла ключевую роль в этих планах. Однако тогда российская десантная операция практически провалилась.

Россия не сможет повторить масштабную морскую десантную операцию. У нее попросту нет флота для такого сценария. Украина постепенно уничтожает российские корабли, и то, что осталось, скрывается в Новороссийске", — объяснил эксперт.

Еще один теоретический вариант, который могли бы рассматривать русские военные, авиационное десантирование. Однако, по словам Коваленко, современная украинская система противовоздушной обороны фактически делает невозможным такую операцию.

Наиболее реалистичным вариантом остается сухопутное наступление. Он может происходить либо с территории оккупированной левобережной Херсонщины, либо из Приднестровья. Однако оба варианта имеют серьезные ограничения.

Аналитик отмечает, что группировка российских войск "Днепр", которая сейчас находится на левом берегу Днепра, даже не имеет достаточных сил для форсирования реки и закрепления на правобережье Херсона.

К тому же на пути в Одесскую область российской армии пришлось бы пройти Николаевскую область со сложным рельефом и многочисленными лиманами, что значительно усложняет наступление.

В то же время, эксперт предупреждает: несмотря на нынешнюю слабость российской группировки, Москва может попытаться нарастить силы для такой операции. Именно поэтому Украина должна быть готова к любым сценариям и усиливать оборону южного направления.

Кроме того, Коваленко прогнозирует волнообразное усиление ракетных и дроновых атак по Одессе и области. По его словам, интенсивность обстрелов может расти в зависимости от политических или символических дат.

"Одесса для России остается триггерным городом", — подытожил эксперт.

