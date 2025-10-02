ППО виявилася безсилльною: в Одесі шокували жорсткоким ударом РФ

У ніч на 2 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Одеській області, внаслідок чого було порушено електропостачання в регіоні.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на ранок без електрики залишаються 46,6 тисячі споживачів. Попри ефективну роботу ППО, один з об'єктів транспортної інфраструктури зазнав пошкоджень.

За словами посадовця, енергетики оперативно підключили частину споживачів до альтернативних джерел живлення там, де це дозволяла ситуація. Уже відновлено подачу струму для 11,3 тисячі абонентів, ремонтні бригади продовжують роботу.

Одна людина, що працювала на об’єкті інфраструктури, отримала поранення від уламків. Крім того, унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок — зруйновано покрівлю та вибито вікна. Ще одна цивільна особа постраждала.

На місцях працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення Одещини.

Ударів також зазнала залізнична інфраструктура в інших регіонах — зокрема в Одесі, Київській області та на півночі України. Відомо про затримки потягів, постраждалого машиніста та пошкодження в Конотопі.

