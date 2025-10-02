ПВО оказалось бессильным: в Одессе шокировали жестоким ударом РФ

В ночь на 2 октября российские войска совершили массированную атаку по Одесской области, в результате чего было нарушено электроснабжение в регионе.

Фото: из открытых источников

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на утро без электричества остаются 46,6 тысяч потребителей. Несмотря на эффективную работу ПВО, один из объектов транспортной инфраструктуры получил повреждения.

По словам чиновника, энергетики оперативно подключили часть потребителей к альтернативным источникам питания там, где это разрешала ситуация. Уже возобновлена подача тока для 11,3 тысяч абонентов, ремонтные бригады продолжают работу.

Один человек, работавший на объекте инфраструктуры, получил ранения от обломков. Кроме того, в результате атаки поврежден частный дом — разрушена кровля и выбиты окна. Еще одно гражданское лицо пострадало.

На местах работают спасатели ГСЧС, ликвидирующие последствия обстрелов. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения Одесской области.

Удары также получила железнодорожная инфраструктура в других регионах — в частности в Одессе, Киевской области и на севере Украины. Известно о задержках поездов, пострадавшем машинисте и повреждениях в Конотопе.

