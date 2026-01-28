У ніч на сьогодні російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. За даними ДСНС України, внаслідок обстрілу зафіксовано значні руйнування та постраждали цивільні люди.

Пожежа в монастирі та потрощені склади: наслідки атаки російських безпілотників на Одесу

Зокрема, ворожі дрони поцілили по території Свято-Успенського чоловічого монастиря, де спалахнула пожежа. Окрім релігійної споруди, пошкоджень зазнали адміністративні та складські будівлі, а також автомобілі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали троє людей.

Процес гасіння вогню був надзвичайно складним. Як зазначили у відомстві, "роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги", через які фахівцям доводилося переривати роботу. Попри загрозу, наразі всі пожежі повністю ліквідовані.

До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено значні сили: на місцях "працювали 106 рятувальників та 30 одиниць техніки". Наразі триває оцінка масштабів заподіяної шкоди.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч з 24 на 25 січня невідомі скоїли пограбування скиту Святогірської Лаври на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", що розташований у селі Богородичне. Про інцидент повідомили на офіційній сторінці Свято-Успенської Святогірської лаври.

Злочин виявили вранці наступного дня. "Прийшовши вранці 25 січня, сторож виявив ворота відкритими (ланцюги, на яких висів замок, були перекушені кусачками), двері в нижній і верхній приділи храму виламаними", — зазначають у Лаврі.