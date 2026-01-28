logo

Пожар в монастыре и разбитые склады: последствия атаки российских беспилотников на Одессу
commentss НОВОСТИ Все новости

Пожар в монастыре и разбитые склады: последствия атаки российских беспилотников на Одессу

«Работу осложняли повторные тревоги»: ГСЧС ликвидировала последствия массированного удара по Одесщине

28 января 2026, 10:40
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В ночь на сегодняшний день российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела зафиксированы значительные разрушения и пострадали гражданские люди.

Пожар в монастыре и разбитые склады: последствия атаки российских беспилотников на Одессу

В частности, вражеские дроны попали по территории Свято-Успенского мужского монастыря, где вспыхнул пожар. Кроме религиозного сооружения, повреждения получили административные и складские здания, а также автомобили. По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека.

Процесс тушения огня был очень сложным. Как отметили в ведомстве, "работу спасателей усложняли повторные сигналы воздушной тревоги", из-за которых специалистам приходилось прерывать работу. Несмотря на угрозу, все пожары полностью ликвидированы.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены значительные силы: на местах работали 106 спасателей и 30 единиц техники. В настоящее время идет оценка масштабов причиненного ущерба.

                                                                                               

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь с 24 на 25 января неизвестные совершили ограбление скита Святогорской Лавры в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенной в селе Богородичное. Об инциденте сообщили на официальной странице Свято-Успенской Святогорской лавры.

Преступление было обнаружено утром на следующий день. "Придя утром 25 января, сторож обнаружил ворота открытыми (цепи, на которых висел замок, были перекушены кусачками), двери в нижнем и верхнем приделах храма выломанными", — отмечают в Лавре.



