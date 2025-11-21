logo_ukra

BTC/USD

85006

ETH/USD

2767.39

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса Потужний вибух у ТЦК в Одесі: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Потужний вибух у ТЦК в Одесі: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

В Одесі у ТЦК стався вибух: поліція повідомила про загиблих

21 листопада 2025, 16:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні в одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеса стався вибух. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Одеської області.

Потужний вибух у ТЦК в Одесі: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Потужний вибух у ТЦК в Одесі: є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

"Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються.
Деталі згодом", – пишуть правоохоронці.

У місцевих пабліках зазначають, що міг статися підрив гранати. Поки що офіційної інформації немає.

"У ТЦК Пересипського району Одеси стався вибух гранати.

42-річний мобілізований військовослужбовець отримав тяжкі поранення та помер. За попередніми даними, гранату привів у дію інший мобілізований", – пишуть в місцевих каналах.

ОНОВЛЕНО: в Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про надзвичайну подію, що сталася на території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси.

За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах.

На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Стан постраждалого уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС. Встановлюються всі обставини інциденту, а також походження вибухонебезпечного предмета.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП надає повне сприяння правоохоронним органам у проведенні слідчих дій.

"Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів", – йдеться у повідомленні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини