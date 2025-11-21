Потужний вибух у ТЦК в Одесі: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні в одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеса стався вибух. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Одеської області.

Потужний вибух у ТЦК в Одесі: є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

"Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються.

Деталі згодом", – пишуть правоохоронці.

У місцевих пабліках зазначають, що міг статися підрив гранати. Поки що офіційної інформації немає.

"У ТЦК Пересипського району Одеси стався вибух гранати.

42-річний мобілізований військовослужбовець отримав тяжкі поранення та помер. За попередніми даними, гранату привів у дію інший мобілізований", – пишуть в місцевих каналах.

ОНОВЛЕНО: в Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про надзвичайну подію, що сталася на території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси.

За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах.

На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Стан постраждалого уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС. Встановлюються всі обставини інциденту, а також походження вибухонебезпечного предмета.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП надає повне сприяння правоохоронним органам у проведенні слідчих дій.

"Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів", – йдеться у повідомленні.