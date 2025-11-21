logo

Мощный взрыв в ТЦК в Одессе: погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)
НОВОСТИ

Мощный взрыв в ТЦК в Одессе: погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе в ТЦК произошел взрыв: полиция сообщила о погибших

21 ноября 2025, 16:28
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня в одном из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки города Одесса произошел взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Одесской области.

Мощный взрыв в ТЦК в Одессе: погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Мощный взрыв в ТЦК в Одессе: погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

"Полиция работает на месте взрыва в одном из РТЦК и СП в г. Одессе. Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один – ранен. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Детали впоследствии”, – пишут правоохранители.

В местных пабликах отмечают, что мог случиться подрыв гранаты. Пока что официальной информации нет.

"В ТЦК Пересыпского района Одессы произошел взрыв гранаты.

42-летний мобилизованный военнослужащий получил тяжелые ранения и скончался. По предварительным данным, гранату привел в действие другой мобилизованный", – пишут в местных каналах.

ОБНОВЛЕНО: в Одесском областном ТЦК и СП сообщили о случившемся на территории Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы.

По предварительным данным, во время общения военнослужащих РТЦК и СП с находившимся в помещении центра гражданином произошел взрыв неизвестного предмета, находившегося в его личных вещах.

К сожалению, в результате детонации гражданин погиб на месте происшествия. Также ранения получил военнослужащий ТЦК и СП. Ему оперативно оказана медицинская помощь и госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего уточняется.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Национальной полиции, Службы безопасности Украины и представители ГСЧС. Устанавливаются все происшествия инцидента, также происхождение взрывоопасного предмета.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных действий.

"Просим представителей медиа и общественности воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных выводов компетентных органов", – говорится в сообщении.



