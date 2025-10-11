logo_ukra

BTC/USD

112161

ETH/USD

3780.67

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса Півсотні міст і сіл без світла: по якій області вдарила Росія
commentss НОВИНИ Всі новини

Півсотні міст і сіл без світла: по якій області вдарила Росія

РФ масовано ударила по Одеській області

11 жовтня 2025, 10:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 11 жовтня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одесу та Одеську область. Росіяни потрапили до об'єктів інфраструктури. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Півсотні міст і сіл без світла: по якій області вдарила Росія

Удар по Одесі. Фото: з ДСНС

Зазначається, що в самій Одесі внаслідок влучень спалахнули пожежі енергетичної інфраструктури та 3-поверхової будівлі готельно-ресторанного комплексу. Рятувальники врятували двох людей.

Від нічної атаки постраждала одна громадянська людина. Зокрема, травмовано 47-річну жінку, яку доправили до лікарні.

Без електропостачання залишаються 44 населені пункти.

Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами скоєння військових злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Мерія міста повідомила, що у зв'язку з частковою відсутністю енергопостачання зараз курсують своїм маршрутом трамваї №№13 і 27, №7 — з 11-ї станції Люстдорфської дороги до залізничного вокзалу.Тролейбусний маршрут №12 — вул. Архітекторська – площа Незалежності, №№7, 10 – у бік залізничного вокзалу курсують по вул.

У ВМС ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів збили 4 ворожі дрони-камікадзе.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дочекавшись зниження температури та погіршення погодних умов Росія розпочала посилені масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Вчора така атака призвела до відключення електроенергії у більшій частині Києва, а також у кількох областях. Також були перебої із водопостачанням. Як передає портал "Коментарі", про це пише видання The Telegraph.

ЗМІ зазначає, що ці удари знаменують собою початок четвертої зими масштабних російських бомбардувань української енергетичної інфраструктури, яку РФ атакує, щоб залишити мирних жителів без тепла та електроенергії та послабити їхню рішучість продовжувати боротьбу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dsns_telegram/51070
Теги:

Новини

Всі новини