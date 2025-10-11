Півсотні міст і сіл без світла: по якій області вдарила Росія

У ніч на 11 жовтня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одесу та Одеську область. Росіяни потрапили до об'єктів інфраструктури. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Удар по Одесі. Фото: з ДСНС

Зазначається, що в самій Одесі внаслідок влучень спалахнули пожежі енергетичної інфраструктури та 3-поверхової будівлі готельно-ресторанного комплексу. Рятувальники врятували двох людей.

Від нічної атаки постраждала одна громадянська людина. Зокрема, травмовано 47-річну жінку, яку доправили до лікарні.

Без електропостачання залишаються 44 населені пункти.

Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами скоєння військових злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Мерія міста повідомила, що у зв'язку з частковою відсутністю енергопостачання зараз курсують своїм маршрутом трамваї №№13 і 27, №7 — з 11-ї станції Люстдорфської дороги до залізничного вокзалу.Тролейбусний маршрут №12 — вул. Архітекторська – площа Незалежності, №№7, 10 – у бік залізничного вокзалу курсують по вул.

У ВМС ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів збили 4 ворожі дрони-камікадзе.

ЗМІ зазначає, що ці удари знаменують собою початок четвертої зими масштабних російських бомбардувань української енергетичної інфраструктури, яку РФ атакує, щоб залишити мирних жителів без тепла та електроенергії та послабити їхню рішучість продовжувати боротьбу.



