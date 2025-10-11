Полсотни городов и сел без света: по какой области ударила Россия

В ночь на 11 октября войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одессу и Одесскую область. Россияне попали в объекты инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

Отмечается, что в самой Одессе в результате попаданий вспыхнули пожары энергетической инфраструктуры и 3- этажного здания гостинично-ресторанного комплекса. Спасатели спасли двух человек.

От ночной атаки пострадал один гражданский человек. В частности, травмирована 47-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Мэрия города сообщила, что в связи с частичным отсутствием энергоснабжения сейчас курсируют по своему маршруту трамваи №№13 и 27, №7 — с 11-й станции Люстдорфской дороги до железнодорожного вокзала.Троллейбусный маршрут №12 — ул. Архитекторская — площадь Независимости, №№7, 10 — в сторону железнодорожного вокзала курсируют по ул.

В ВМС ВСУ сообщили, что сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов сбили 4 вражеских дрона-камикадзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — дождавшись снижения температуры и ухудшения погодных условий Россия начала усиленные массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Вчера такая атака привела к отключению электроэнергии в большей части Киева, а также в нескольких областях. Также были перебои с водоснабжением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph".

СМИ отмечает, эти удары знаменуют собой начало четвертой зимы масштабных российских бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры, которую РФ атакует, чтобы оставить мирных жителей без тепла и электроэнергии и ослабить их решимость продолжать борьбу.



