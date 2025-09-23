Піджак начальника Одеської ОВА коштує 22 мінімальні зарплати: який бренд обрав Кіпер (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У гардеробі начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера знайшовся ще один недешевий піджак.
Олег Кіпер. Фото з відкритих джерел
Блогерка Harley Quinn написала про вартість піджака Кіпера від Zegna, ціна — понад 4 тис. дол.
Нагадаємо: портал “Коментарі” раніше писав про вартість піджаків Кіпера. Є в його гардеробі піджак бренду Brionі, вартість якого по акції становить 1569 євро. Костюма Кіпера також від італійського будинку моди Brioni вартістю 4 500 євро. Італійський піджак Corneliani вартістю 41 025 гривень.
Не відстає від начальника Одеської ОВА і Одеській міський голова Геннадій Труханов. Блогерка Harley Quinn зазначила, що пильно слідкує за мером Одеси Геннадієм Трухановим. Розповіла про його новий костюм від італійського бренду Corneliani. Вартість — 63 600 грн. Доповнюють образ кросівки від Loro Piana за 530 євро.
“Геннадій Труханов вивів імідж регіону на новий рівень. На ньому — футболка бренду Brunello Cucinelli, брендована гербом Одеси. Стильно та патріотично. Перший випадок коли італійський кашемір офіційно став корпоративною футболкою мерії”, — йдеться у повідомленні.
Вартість футболки становить понад 23 тис. грн.
А Мукачівський міський голова Андрій Балога “засвітив” взуття вартістю понад 70 тис. грн від Bottega Veneta.