Піджак начальника Одеської ОВА коштує 22 мінімальні зарплати: який бренд обрав Кіпер (ФОТО)

У гардеробі начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера знайшовся ще один недешевий піджак.

Олег Кіпер. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn написала про вартість піджака Кіпера від Zegna, ціна — понад 4 тис. дол.

“Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та його колекція піджаків. Цього разу — Zegna за 4 370 доларів. За нинішніми мірками дешево. У столиці букети виходять дорожчими”, — написала вона, натякаючи на букет за понад 500 тис. грн, який спричинив скандал.

Нагадаємо: портал “Коментарі” раніше писав про вартість піджаків Кіпера. Є в його гардеробі піджак бренду Brionі, вартість якого по акції становить 1569 євро. Костюма Кіпера також від італійського будинку моди Brioni вартістю 4 500 євро. Італійський піджак Corneliani вартістю 41 025 гривень.

Не відстає від начальника Одеської ОВА і Одеській міський голова Геннадій Труханов. Блогерка Harley Quinn зазначила, що пильно слідкує за мером Одеси Геннадієм Трухановим. Розповіла про його новий костюм від італійського бренду Corneliani. Вартість — 63 600 грн. Доповнюють образ кросівки від Loro Piana за 530 євро.

“Геннадій Труханов вивів імідж регіону на новий рівень. На ньому — футболка бренду Brunello Cucinelli, брендована гербом Одеси. Стильно та патріотично. Перший випадок коли італійський кашемір офіційно став корпоративною футболкою мерії”, — йдеться у повідомленні.

Вартість футболки становить понад 23 тис. грн.

А Мукачівський міський голова Андрій Балога “засвітив” взуття вартістю понад 70 тис. грн від Bottega Veneta.



