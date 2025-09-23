Пиджак начальника Одесской ОВА стоит 22 минимальные зарплаты: какой бренд выбрал Кипер (ФОТО)

В гардеробе начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера нашелся еще один недешевый пиджак.

Олег Кипер. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn написала о стоимости пиджака Кипера от Zegna, цена – более 4 тыс. долл.

"Председатель Одесской ОВА Олег Кипер и его коллекция пиджаков. На этот раз — Zegna за 4 370 долларов. По нынешним меркам дешево. В столице букеты получаются более дорогими", — написала она, намекая на букет более чем за 500 тыс. грн, который вызвал скандал.

Напомним: портал "Комментарии" ранее писал о стоимости пиджаков Кипера. Есть в его гардеробе пиджак бренда Brioni, стоимость которого по акции составляет 1569 евро. Костюма Кипера также от итальянского дома моды Brioni стоимостью 4500 евро. Итальянский пиджак Corneliani стоимостью 41025 гривен.

Не отстает от начальника Одесской ОВА и Одесский городской глава Геннадий Труханов. Блогер Harley Quinn отметила, что пристально следит за мэром Одессы Геннадием Трухановым. Рассказала о его новом костюме от итальянского бренда Corneliani. Стоимость – 63 600 грн. Дополняют образ кроссовки от Loro Piana за 530 евро.

"Геннадий Труханов вывел имидж региона на новый уровень. На нем — футболка бренда Brunello Cucinelli, брендированная гербом Одессы. Стильно и патриотично. Первый случай, когда итальянский кашемир официально стал корпоративной футболкой мэрии", — говорится в сообщении.

Стоимость футболки составляет более 23 тыс. грн.

А Мукачевский городской голова Андрей Балога "засветил" обувь стоимостью более 70 тыс. грн от Bottega Veneta.



