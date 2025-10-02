В Одесі на тлі негоди місцеві мешканці створили петицію, у якій просять президента України утворити в Одесі міську військову адміністрацію. Вона набрала 25 тисяч необхідних голосів. Про це йдеться на сайті президента, передає портал "Коментарі".

Петиція із закликом утворити Одеську МВА набрала необхідну кількість голосів на тлі негоди

У петиції йдеться, що глава держави повинен утворити МВА для "безперервної та ефективної" роботи органів влади в Одесі в умовах воєнного стану.

Автор петиції Іван Казачук вважає це є "питанням національної безпеки та оборони", враховуючи стратегічне значення міста як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України.

Петицію зареєстрували 24 вересня, однак тисячі голосів надійшли після того, як унаслідок негоди 29-30 вересня в Одесі загинуло 10 людей, зокрема одна дитина.

Зараз містом керує Геннадій Труханов, якого обрали міським головою у 2014 році.

В яких випадках президент може утворити МВА?

Згідно зі статтею 4 закону "Про правовий режим воєнного стану", рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

Військову адміністрацію утворюють для оборони, цивільного захисту, громадської безпеки й порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів.

Цей орган влади очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади президентом за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил України або відповідної обласної державної адміністрації.

Створення Одеської МВА необов’язково означатиме відсторонення від влади Геннадія Труханова. За законом, міський голова може бути призначений начальником МВА.

Зазначимо, що в Одесі рятувальники завершили пошукові роботи. Тривають аварійно-відновлювальні заходи. На місці ліквідації наслідків стихійного лиха працює Голова ДСНС Андрій Даник.

На понад 60 обʼєктах у місті фахівці ДСНС вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 — продовжують працювати.

Головне, що впевнилися: жертв стихії більше немає. Загиблих — 10. Понад 380 людей — врятовано.

Всі заявки від населення опрацьовані.

Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях — найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали більше 15 тисяч кубометрів води.

Щодо укриттів: із 42 затоплених у 40 вже відкачано воду та підготовлено їх до використання. На 2 обʼєктах цивільного захисту роботи ще тривають.