В Одессе не хотят видеть Труханова у власти: что придумали местные жители

В Одессе на фоне непогоды местные жители создали петицию, в которой просят президента Украины создать в Одессе городскую военную администрацию. Она набрала 25 тысяч необходимых голосов. Об этом говорится на сайте президента, передает портал "Комментарии".

Петиция с призывом образовать Одесскую ГВА набрала необходимое количество голосов на фоне непогоды

В петиции говорится, что глава государства должен создать ГВА для "непрерывной и эффективной" работы органов власти в Одессе в условиях военного положения.

Автор петиции Иван Казачук считает это "вопросом национальной безопасности и обороны", учитывая стратегическое значение города как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины.

Петицию зарегистрировали 24 сентября, однако тысячи голосов поступили после того, как в результате непогоды 29-30 сентября в Одессе погибли 10 человек, в том числе один ребенок.

Сейчас городом руководит Геннадий Труханов, избранный городским головой в 2014 году.

В каких случаях президент может создать ГВА?

Согласно статье 4 закона "О правовом режиме военного положения", решение об образовании военных администраций принимается президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования.

Военную администрацию образуют для обороны, гражданской защиты, общественной безопасности и порядка, защиты критической инфраструктуры, защиты прав, свобод и законных интересов.

Этот орган власти возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом по предложению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины или соответствующей областной государственной администрации.

Создание Одесской ГВА не обязательно будет означать отстранение от власти Геннадия Труханова. По закону, мэр может быть назначен начальником ГВА.

Отметим, что в Одессе спасатели завершили поисковые работы. Продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. На месте ликвидации последствий стихийного бедствия работает Председатель ГСЧС Андрей Даник.

На более чем 60 объектах в городе специалисты ГСЧС уже полностью откачали воду и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления. На около 30 – продолжают работать.

Главное, что убедились: жертв стихии больше нет. Погибших — 10. Более 380 человек спасены.

Все заявки от населения проработаны.

Самые большие массивы воды собрались в подземных паркингах. Ликвидация подтопления в этих помещениях – наиболее усложненная. В работе почти 130 мотопомп, а также привлекли приданные силы из других регионов. Только с паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.

Относительно укрытий: из 42 затопленных в 40 уже откачана вода и подготовлена их к использованию. На 2 объектах гражданской защиты работы еще продолжаются.