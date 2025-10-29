logo_ukra

Пекло на Одещині: влада шокувала масштабами нового злочину Кремля
НОВИНИ

Пекло на Одещині: влада шокувала масштабами нового злочину Кремля

Російські війська атакували енергетичний об’єкт на Одещині: одна людина поранена, тисячі жителів залишилися без електрики.

29 жовтня 2025, 10:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 29 жовтня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, спричинивши серйозні наслідки для енергетичних та транспортних об’єктів регіону. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та компанія ДТЕК, попри активну роботу систем ППО, ворогу вдалося завдати шкоди, яка призвела до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії та ускладнила рух транспорту.

Пекло на Одещині: влада шокувала масштабами нового злочину Кремля

Фото: з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення, їй надали необхідну медичну допомогу на місці. Після влучання стався спалах пожежі, яку рятувальники оперативно ліквідували, не допустивши її поширення на житлові будинки та критично важливі об’єкти. Проте значна частина мешканців залишилася без світла, що створило додаткові труднощі в роботі служб і пересуванні людей.

Фахівці ДТЕК оперативно перепід’єднали частину об’єктів до резервних ліній, завдяки чому електропостачання вдалося відновити для близько 7 тисяч домогосподарств. Водночас понад 26,9 тисячі родин досі залишаються без електрики, і ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах потребуватимуть тривалого часу. У компанії зазначили, що масштаби ушкоджень значні, і повне відновлення потребує координації з державними службами та ресурсів енергетиків.

Олег Кіпер підкреслив, що правоохоронці документують цей обстріл як черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одеської області. За його словами, ситуація демонструє важливість своєчасної евакуації та дотримання заходів безпеки під час активних бойових дій, адже навіть короткі переміщення в зоні обстрілів стають надзвичайно ризикованими.

Як вже писали "Коментарі", за останній місяць евакуюватися з Покровська стало майже неможливо через постійні обстріли та атаки російських окупантів на будь-який рух у місті. Таку ситуацію в ефірі Еспресо описав волонтер БФ "Схід SOS" Роман Жилєнков.



