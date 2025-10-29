Ад в Одесской области: власти шокировали масштабами нового преступления Кремля

В ночь на 29 октября российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области, повлекшие серьезные последствия для энергетических и транспортных объектов региона. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и компания ДТЭК, несмотря на активную работу систем ПВО, врагу удалось нанести ущерб, который привел к временным перебоям в поставках электроэнергии и осложнил движение транспорта.

Фото: из открытых источников

В результате обстрела один человек получил ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте. После попадания произошла вспышка пожара, который спасатели оперативно ликвидировали, не допустив его распространения на жилые дома и критически важные объекты. Однако значительная часть жителей осталась без света, что создало дополнительные трудности в работе служб и передвижении людей.

Специалисты ДТЭК оперативно переподключили часть объектов к резервным линиям, благодаря чему электроснабжение удалось восстановить около 7 тысяч домохозяйств. В то же время более 26,9 тысяч семей остаются без электричества, и ремонтные работы на поврежденных объектах потребуют длительного времени. В компании отметили, что масштабы повреждений значительны и полное восстановление требует координации с государственными службами и ресурсов энергетиков.

Олег Кипер подчеркнул, что правоохранители документируют этот обстрел как очередное военное преступление России против мирного населения Одесской области. По его словам, ситуация демонстрирует важность своевременной эвакуации и соблюдения мер безопасности во время активных боевых действий, ведь даже короткие перемещения в зоне обстрелов становятся рискованными.

Как уже писали "Комментарии", за последний месяц эвакуироваться из Покровска стало почти невозможно из-за постоянных обстрелов и атак российских оккупантов на любое движение в городе. Такую ситуацию в эфире Эспрессо описал волонтер БФ "Восход SOS" Роман Жиленков.