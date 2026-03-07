Одесская туристическая компания Каталан Тревел попала в скандал

Орловка

По словам людей, при прохождении контроля пограничники начали тщательно проверять всех пассажиров и водителей автобуса. В результате проверки у водителей были обнаружены запрещенные вещи, после чего были задержаны для допроса и предоставления объяснений.

Поэтому автобус с туристами остается на границе уже более 9 часов. Люди сообщают, что не получают никакой официальной информации от компании Catalan Travel о дальнейших действиях или разрешении ситуации. Пассажиры пытались связаться с представителями компании: звонят по телефону, пишут сообщения в социальных сетях, однако, по их словам, ответа не получают. Некоторые люди также утверждают, что после обращений их блокируют в соцсетях без каких-либо объяснений. Новые водители для продолжения рейса на место не направлены, и по состоянию на 22.30 ситуация остается нерешенной, а туристы продолжают находиться в автобусе.

В свою очередь водители объяснили, что причиной задержания стала большая сумма валюты, которую они перевозили.





