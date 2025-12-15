logo

Одесситам придется подождать: что удалось восстановить в Одессе после массированного обстрела
commentss НОВОСТИ Все новости

Одесситам придется подождать: что удалось восстановить в Одессе после массированного обстрела

Премьер-министр Свириденко указала, поставки каких коммунальных услуг возобновили в Одессе после массированного обстрела

15 декабря 2025, 17:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях вражеские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам в Одессе и Одесской области. Областной центр и другие населенные пункты остались без электро-, водо- и теплоснабжения.

Одесситам придется подождать: что удалось восстановить в Одессе после массированного обстрела

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, какая ситуация в Одессе после обстрелов энергетической инфраструктуры на 15 декабря. Отметила, что электроснабжение уже возобновлено для более чем 180 тысяч потребителей. Работы по заживлению всех районов города продолжаются круглосуточно.

"Теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, продолжается поэтапный запуск отдельных котельных. Централизованное водоснабжение в городе полностью возвращено. Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется при необходимости заявками от людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни", — говорится в сообщении.

Свириденко отметила, что правительство держит ситуацию на постоянном контроле. Также она поблагодарила одесситов за стойкость и взаимоподдержку в этих условиях. Повреждения энергосистемы, по ее словам, существенны, поэтому восстановление сетей всего города требует времени.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти и пропагандисты заявляли, что не обстреливают гражданские объекты в Украине — якобы целями ударов являются только военные объекты. Однако россияне сами же опровергают эти заявления.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне открыто кичатся ударами по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Вражеские TG-каналы распространяют видео с демонстративными ударами по трансформаторным подстанциям и другим объектам энергетики.




Источник: https://t.me/svyrydenkoy/1180
