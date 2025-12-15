Одесситам придется подождать: что удалось восстановить в Одессе после массированного обстрела

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На днях вражеские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам в Одессе и Одесской области. Областной центр и другие населенные пункты остались без электро-, водо- и теплоснабжения.
Блэкаут. Фото портал "Комментарии"
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, какая ситуация в Одессе после обстрелов энергетической инфраструктуры на 15 декабря. Отметила, что электроснабжение уже возобновлено для более чем 180 тысяч потребителей. Работы по заживлению всех районов города продолжаются круглосуточно.
Свириденко отметила, что правительство держит ситуацию на постоянном контроле. Также она поблагодарила одесситов за стойкость и взаимоподдержку в этих условиях. Повреждения энергосистемы, по ее словам, существенны, поэтому восстановление сетей всего города требует времени.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти и пропагандисты заявляли, что не обстреливают гражданские объекты в Украине — якобы целями ударов являются только военные объекты. Однако россияне сами же опровергают эти заявления.
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне открыто кичатся ударами по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Вражеские TG-каналы распространяют видео с демонстративными ударами по трансформаторным подстанциям и другим объектам энергетики.