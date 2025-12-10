Одещина не може прийти до тямми після нищівного обстрілу: влада звернулася з терміновим закликом

У ніч проти 10 грудня російські окупаційні сили знову здійснили масовану атаку ударними дронами по території Одеської області, зокрема по її північних районах. Під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих безпілотників, однак один із них усе ж досяг своєї цілі, спричинивши влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, наслідком удару стали локальні пошкодження та загоряння складського приміщення на відносно невеликій площі. Рятувальні підрозділи оперативно прибули на місце, швидко ліквідували займання і не допустили подальшого поширення вогню. Постраждалих немає, а ключові об’єкти інфраструктури продовжують функціонувати у штатному режимі.

Водночас начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко звернувся до жителів регіону, підтвердивши, що удар було завдано саме по об’єкту критичної інфраструктури на Подільщині. За його словами, аварійні та спеціальні служби спрацювали максимально швидко, завдяки чому вдалося оперативно локалізувати наслідки атаки, стабілізувати ситуацію та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення. Він підкреслив, що загрози для населення немає, і закликав людей зберігати спокій, слідкувати за офіційною інформацією та не ігнорувати правила безпеки під час повітряних тривог. Лазаренко наголосив, що кожен день протистояння демонструє стійкість і згуртованість українського суспільства, яке продовжує протидіяти російській агресії попри всі виклики.

