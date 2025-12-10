logo

Одесщина не может прийти в себя после сокрушительного обстрела: власти обратились с срочным призывом
Одесщина не может прийти в себя после сокрушительного обстрела: власти обратились с срочным призывом

Враг нанес удар по критической инфраструктуре в Подольском, а спасательные и спецслужбы быстро провели все необходимые работы

10 декабря 2025, 11:15
В ночь на 10 декабря российские оккупационные силы вновь совершили массированную атаку ударными дронами по территории Одесской области, в том числе по ее северным районам. Во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских беспилотников, однако один из них все же достиг своей цели, повлекшие попадание в объект критической инфраструктуры.

Одесщина не может прийти в себя после сокрушительного обстрела: власти обратились с срочным призывом

Фото: из открытых источников

По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, последствием удара стали локальные повреждения и возгорание складского помещения на относительно небольшой площади. Спасатели оперативно прибыли на место, быстро ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет, а ключевые объекты инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

В то же время, начальник Подольской районной военной администрации Михаил Лазаренко обратился к жителям региона, подтвердив, что удар был нанесен именно по объекту критической инфраструктуры в Подольской области. По его словам, аварийные и специальные службы сработали максимально быстро, благодаря чему удалось оперативно локализовать последствия атаки, стабилизировать ситуацию и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Он подчеркнул, что угрозы населению нет, и призвал людей сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и не игнорировать правила безопасности во время воздушных тревог. Лазаренко подчеркнул, что каждый день противостояния демонстрирует устойчивость и сплоченность украинского общества, которое продолжает противодействовать российской агрессии на все вызовы.

Как уже писали "Комментарии", на Харьковском направлении российские войска пытаются перебросить новые подразделения и выдвинуть их поближе к передовой для проведения диверсионных операций. Об этом в эфире "Киев24" сообщил начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Мел".



