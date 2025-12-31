Одеса у вогні: частина міста без світла та тепла, є попадання у багатоповерхівки

У ніч проти 31 грудня російські терористичні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу та область. Внаслідок обстрілу частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Чотири особи отримали поранення, з них троє – діти. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі. Фото: з відкритих джерел

"Через ворожу атаку в частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання", – зазначив начальник Одеської МВА.

За інформацією обласної влади, метою росіян знову стала громадянська та енергетична інфраструктура регіону.

В одному з населених пунктів області через атаку спалахнули склади логістичної компанії.

Згодом Лисак повідомив про влучення російських БпЛА до багатоповерхових житлових будинків.

Внаслідок нічної атаки в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. У двох районах міста зафіксовано попадання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло спалах квартир.

За уточненою інформацією, постраждали чотири особи, з них троє – діти: немовля, 7 місяців – стан середньої тяжкості; хлопець, 14 років – стан середній; дівчинка, 8 років – стан середньої тяжкості; чоловік, 42 роки – у тяжкому стані.

Усіх постраждалих доставлено до медичних закладів, їм надається вся необхідна допомога.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що на місцях подій працюють рятувальники, аварійні бригади та усі відповідні служби. Мешканцям постраждалих будинків надається допомога.

