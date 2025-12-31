Одесса в огне: часть города без света и тепла, есть попадания в многоэтажки

В ночь на 31 декабря российские террористические войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками на Одессу и область. В результате обстрела часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Четыре человека получили ранения, из них трое – дети. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

"Из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение", – отметил начальник Одесской ГВА.

По информации областных властей, целью россиян снова стала гражданская и энергетическая инфраструктура региона.

В одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.

Впоследствии Лысак сообщил о попадании российских БпЛА в многоэтажные жилые дома.

В результате ночной атаки в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир.

По уточненной информации, пострадали четыре человека, из них трое – дети: младенец, 7 месяцев – состояние средней тяжести; парень, 14 лет – состояние среднее; девочка, 8 лет – состояние средней тяжести; мужчина, 42 года – в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что на местах событий работают спасатели, аварийные бригады и все соответствующие службы. Жителям пострадавших домов оказывается помощь.

