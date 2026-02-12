Одеса пережила ще одну пекельну ніч: влада шокувала заявою про наслідки удару РФ

У ніч на 12 лютого Одеса зазнала масштабної атаки безпілотників, унаслідок якої постраждали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Ворожі дрони спричинили руйнування в кількох районах міста та призвели до пожеж і перебоїв з електропостачанням

Фото: з відкритих джерел

За інформацією начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, в результаті удару поранення отримав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Суттєвих пошкоджень зазнав один з інфраструктурних об’єктів — там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також постраждав дев’ятиповерховий житловий будинок: у ньому зруйновано частину фасаду та покрівлю, а на верхньому поверсі спалахнуло загоряння. За словами Лисака, "психологи ДСНС на місці надали допомогу 23 мешканцям", які пережили сильний стрес через обстріл.

Крім того, значних втрат зазнала торгівельна інфраструктура. Вогонь охопив павільйони на одному з ринків, пошкоджено також приміщення супермаркету та бізнес-центру. Через влучання дронів у частині міста тимчасово зникло електропостачання.

Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи: території розчистили від уламків, у пошкоджених будівлях закрили вибиті вікна плівкою. Для координації допомоги розгорнули оперативний штаб, де мешканці постраждалих будинків можуть отримати консультації та підтримку.

Наразі триває фіксація наслідків атаки та уточнення обсягів збитків.

Як вже писали "Коментарі", російські військові кореспонденти повідомляють про нібито контрнаступ українських сил у районі кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Проте офіційного підтвердження від українського командування наразі немає, зазначив військовий оглядач Іван Тимочко, коментуючи ситуацію на Запорізькому напрямку. За його словами, такі повідомлення можуть мати певну інформаційну мету.