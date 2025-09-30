Одеса катастрофічно тоне: місто паралізовано

Рубрики
Ткачова Марія
В Одесі за короткий час випала півторамісячна норма опадів, що спричинило підтоплення в різних районах міста. За словами мера Геннадія Труханова, ще з вечора усі комунальні служби були переведені у посилений режим роботи. Для координації дій провели засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розгорнули штаби в районних адміністраціях і запустили План реагування на надзвичайні ситуації.
Одесу катастрофічно затопило
До ліквідації наслідків негоди залучені не лише комунальники, а й добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів будинків, допомагають водіям евакуйовувати автівки із підтоплених зон та контролюють стабільність роботи критичної інфраструктури.
Через ускладнення погодних умов з 17:30 у місті повністю зупинили рух громадського електротранспорту. Також обмежений проїзд легкових автомобілів у районах, де спостерігається найбільше скупчення води. Якщо ситуація погіршиться, у місті готові оперативно відкрити пункти незламності.
Міська влада закликає одеситів не залишати свої домівки без нагальної потреби, обирати лише безпечні маршрути та стежити за офіційними повідомленнями.