Одеса Одеса катастрофічно тоне: місто паралізовано
Одеса катастрофічно тоне: місто паралізовано

Негода паралізувала Одесу: зливи затопили вулиці, електротранспорт зупинився, рятувальники працюють у посиленому режимі

30 вересня 2025, 19:15
Автор:
Ткачова Марія

В Одесі за короткий час випала півторамісячна норма опадів, що спричинило підтоплення в різних районах міста. За словами мера Геннадія Труханова, ще з вечора усі комунальні служби були переведені у посилений режим роботи. Для координації дій провели засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розгорнули штаби в районних адміністраціях і запустили План реагування на надзвичайні ситуації.

Одеса катастрофічно тоне: місто паралізовано

Одесу катастрофічно затопило

До ліквідації наслідків негоди залучені не лише комунальники, а й добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів будинків, допомагають водіям евакуйовувати автівки із підтоплених зон та контролюють стабільність роботи критичної інфраструктури.

Через ускладнення погодних умов з 17:30 у місті повністю зупинили рух громадського електротранспорту. Також обмежений проїзд легкових автомобілів у районах, де спостерігається найбільше скупчення води. Якщо ситуація погіршиться, у місті готові оперативно відкрити пункти незламності.

Міська влада закликає одеситів не залишати свої домівки без нагальної потреби, обирати лише безпечні маршрути та стежити за офіційними повідомленнями.

Джерело: https://t.me/truonline/7736
