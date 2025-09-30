Одесса катастрофически тонет: город парализован

В Одессе за короткое время выпала полуторамесячная норма осадков, что повлекло за собой подтопление в разных районах города. По словам мэра Геннадия Труханова, с вечера все коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы. Для координации действий провели заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, развернули штабы в районных администрациях и запустили План реагирования на чрезвычайные ситуации.

Одессу катастрофически затопило

К ликвидации последствий непогоды привлечены не только коммунальщики, но и добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов домов, помогают водителям эвакуировать автомобили из подтопленных зон и контролируют стабильность работы критической инфраструктуры.

Из-за осложнений погодных условий с 17.30 в городе полностью остановили движение общественного электротранспорта. Также ограничен проезд легковых автомобилей в районах, где наблюдается наибольшее скопление воды. Если ситуация усугубится, в городе готовы оперативно открыть пункты несокрушимости.

Городские власти призывают одесситов не покидать свои дома без необходимости, выбирать только безопасные маршруты и следить за официальными сообщениями.

