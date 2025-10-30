Новий скандал в Одесі: влада пішла на цинічний крок заради пам'ятника Пушкіна

В Одесі пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який стоїть у самому центрі міста, комунальні служби закрили дерев’яними щитами. Таку інформацію hromadske підтвердили у міській раді, зазначивши, що дії виконано відповідно до розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Фото: з відкритих джерел

"Згідно з розпорядженням голови ОВА, пам’ятник прибрали з публічного простору", — зазначили у відомстві.

Водночас у міськраді не уточнили, чи йдеться про подальший демонтаж, чи лише про тимчасове укриття монумента.

Реакція громадськості не забарилася. У ГО "Деколонізація. Україна" заявили, що такі дії не можна вважати виконанням рішення влади. Активісти нагадали, що ще влітку 2024 року було видано офіційне розпорядження про демонтаж пам’ятника, однак цього так і не зробили.

"Це не демонтаж, а спроба сховати монумент від громадськості, яка давно вимагає його прибрати з центру міста", — наголосили у заяві організації.

Ще у 2023 році стало відомо, що за розпорядженням Одеської ОВА в місті планували демонтувати та перенести 19 пам’ятників, пов’язаних із російською чи імперською історією, серед яких і бюст Пушкіна. Проте за часів керівництва колишнього мера Геннадія Труханова ці плани так і не реалізували.

Після зміни міської влади активісти повторно звернулися до нового керівництва — голови ОВА Сергія Лисака та виконувача обов’язків мера Ігоря Коваля — із вимогою виконати попереднє рішення й повністю демонтувати пам’ятник.

Сергій Лисак у коментарі "Суспільному" зазначив, що підтримує рішення свого попередника, але конкретних кроків щодо демонтажу поки не оголошено.

