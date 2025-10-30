Новый скандал в Одессе: власти пошли на циничный шаг ради памятника Пушкина

В Одессе памятник российскому поэту Александру Пушкину, стоящему в самом центре города, коммунальные службы закрыли деревянными щитами. Такую информацию hromadske подтвердили в городском совете, отметив, что действия выполнены в соответствии с распоряжением главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Фото: из открытых источников

"Согласно распоряжению главы ОВА, памятник убрали из публичного пространства", — отметили в ведомстве.

В то же время в горсовете не уточнили, идет ли речь о дальнейшем демонтаже или только о временном укрытии монумента.

Реакция общественности не заставила себя ждать. В ОО "Деколонизация. Украина" заявили, что такие действия нельзя считать исполнением решения власти. Активисты напомнили, что еще летом 2024 было издано официальное распоряжение о демонтаже памятника, однако этого так и не сделали.

"Это не демонтаж, а попытка скрыть монумент от общественности, которая давно требует его убрать из центра города", — отметили в заявлении организации.

Еще в 2023 году стало известно, что по распоряжению Одесской ОВД в городе планировали демонтировать и перенести 19 памятников, связанных с российской или имперской историей, среди которых и бюст Пушкина. Однако при руководстве бывшего мэра Геннадия Труханова эти планы так и не реализовали.

После смены городских властей активисты повторно обратились к новому руководству — главе ОВА Сергею Лысаку и исполняющему обязанности мэра Игорю Ковалю — с требованием выполнить предварительное решение и полностью демонтировать памятник.

Сергей Лысак в комментарии "Общественному" отметил, что поддерживает решение своего предшественника, но конкретные шаги по демонтажу пока не объявлены.

