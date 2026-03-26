Нова схема оформлення фіктивної інвалідності: в Одесі на “ухилянтах” заробляли шокуючі суми

В Одесі викрили організовану групу медиків, які налагодили заробіток на оформленні фіктивної інвалідності. Вони, за даними ГБР, входили до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування (створена замість МСЕК),

Слідство встановило, що схему організував лікар-анестезіолог. Він пропонував військовозобов’язаним оформити 3 групу інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку. До схеми фігурант залучив ще двох лікарів. Вони готували фіктивні медичні документи, а також працівника центру екстреної медичної допомоги. Останній оформлював картки виїзду “швидкої” із вигаданими діагнозами заднім числом.

Вартість таких “послуг”, за даними ДБР, становила 12 тис. доларів США.

“Організатора затримали під час оформлення документів про нібито “епілепсію” одному з клієнтів. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів 60 тисяч доларів США, вартісні автомобілі, придбані за кошти від оборудки, а також мобільні телефони з перепискою та підроблені медичні документи”, — йдеться у повідомленні.

Фігурантам було повідомлено про підозри:

організатору — у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України),

працівнику екстреної медичної допомоги — в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 354 КК України).

Слідчі встановлюють інших учасників схеми та осіб, які скористалися її послугами.

