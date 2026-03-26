logo_ukra

BTC/USD

68815

ETH/USD

2063.4

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Одеса
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова схема оформлення фіктивної інвалідності: в Одесі на “ухилянтах” заробляли шокуючі суми

У фігурантів під час обшуків вилучили 60 тис. доларів

26 березня 2026, 14:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Одесі викрили організовану групу медиків, які налагодили заробіток на оформленні фіктивної інвалідності. Вони, за даними ГБР, входили до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування (створена замість МСЕК),

Мобілізація. Ілюстративне фото

Слідство встановило, що схему організував лікар-анестезіолог. Він пропонував військовозобов’язаним оформити 3 групу інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку. До схеми фігурант залучив ще двох лікарів. Вони готували фіктивні медичні документи, а також працівника центру екстреної медичної допомоги. Останній оформлював картки виїзду “швидкої” із вигаданими діагнозами заднім числом.

Вартість таких “послуг”, за даними ДБР, становила 12 тис. доларів США.

“Організатора затримали під час оформлення документів про нібито “епілепсію” одному з клієнтів. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів 60 тисяч доларів США, вартісні автомобілі, придбані за кошти від оборудки, а також мобільні телефони з перепискою та підроблені медичні документи”, — йдеться у повідомленні.

Фігурантам було повідомлено про підозри: 

  • організатору — у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України),

  • працівнику екстреної медичної допомоги — в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 354 КК України). 

Слідчі встановлюють інших учасників схеми та осіб, які скористалися її послугами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Державному бюро розслідувань розповіли про нову схему ухилення від мобілізації.

Було викрито схему заробітку на військовозобов’язаних, які мали проблеми з військово-обліковими документами та перебували у розшуку ТЦК в Миколаївській області.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://dbr.gov.ua/news/fiktivna-invalidnist-za-12-tis.-dolariv-dbr-vikrilo-grupu-medikiv-yaki-dopomagali-cholovikam-unikati-mobilizacii
Теги:

Новини

Всі новини