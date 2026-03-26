Одесса
Новая схема оформления фиктивной инвалидности: в Одессе на "уклонистах" зарабатывали шокирующие суммы

У фигурантов во время обысков изъяли 60 тыс. долларов

26 марта 2026, 14:14
Кречмаровская Наталия

В Одессе разоблачена организованная группа медиков, которые наладили заработок на оформление фиктивной инвалидности. Они, по данным ГБР, входили в экспертную команду по оценке повседневного функционирования (создана вместо МСЭК),

Новая схема оформления фиктивной инвалидности: в Одессе на "уклонистах" зарабатывали шокирующие суммы

Следствие установило, что схему организовал врач-анестезиолог. Он предлагал военнообязанным оформить 3 группу инвалидности с последующим снятием с военного учета. К схеме фигурант привлек еще двух врачей. Они готовили фиктивные медицинские документы и работника центра экстренной медицинской помощи. Последний оформлял карточки выезда "скорой" с вымышленными диагнозами задним числом.

Стоимость таких услуг, по данным ГБР, составляла 12 тыс. долларов США.

"Организатор задержан при оформлении документов о якобы "эпилепсии" одному из клиентов. Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов 60 тысяч долларов США, стоимостные автомобили, приобретенные за средства от сделки, а также мобильные телефоны с перепиской и поддельные медицинские документы", — говорится в документе.

Фигурантам было сообщено о подозрениях:

  • организатору – в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины),

  • работнику экстренной медицинской помощи – в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 354 УК Украины).

Следователи устанавливают других участников схемы и лиц, воспользовавшихся ее услугами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Государственном бюро расследований рассказали о новой схеме уклонения от мобилизации.

Была разоблачена схема заработка на военнообязанных, которые имели проблемы с военно-учетными документами и находились в розыске ТЦК в Николаевской области.



Источник: https://dbr.gov.ua/news/fiktivna-invalidnist-za-12-tis.-dolariv-dbr-vikrilo-grupu-medikiv-yaki-dopomagali-cholovikam-unikati-mobilizacii
