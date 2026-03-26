Новая схема оформления фиктивной инвалидности: в Одессе на "уклонистах" зарабатывали шокирующие суммы

Кречмаровская Наталия
В Одессе разоблачена организованная группа медиков, которые наладили заработок на оформление фиктивной инвалидности. Они, по данным ГБР, входили в экспертную команду по оценке повседневного функционирования (создана вместо МСЭК),
Следствие установило, что схему организовал врач-анестезиолог. Он предлагал военнообязанным оформить 3 группу инвалидности с последующим снятием с военного учета. К схеме фигурант привлек еще двух врачей. Они готовили фиктивные медицинские документы и работника центра экстренной медицинской помощи. Последний оформлял карточки выезда "скорой" с вымышленными диагнозами задним числом.
Стоимость таких услуг, по данным ГБР, составляла 12 тыс. долларов США.
Фигурантам было сообщено о подозрениях:
организатору – в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины),
работнику экстренной медицинской помощи – в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 354 УК Украины).
Следователи устанавливают других участников схемы и лиц, воспользовавшихся ее услугами.
