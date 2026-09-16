Сокрушительные удары по Одессе: где людям прятаться в городе и на пляжах

Муниципальные службы Одессы реализуют масштабный комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества и улучшение состояния объектов фонда гражданской защиты в условиях полномасштабной войны. Подробная информация о финансировании, строительстве новых сооружений и модернизации существующего фонда городской инфраструктуры с 24 февраля 2022 года стала известна благодаря официальному ответу ведомства на журналистский запрос.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно официальным данным, общий фонд защитных объектов города насчитывает сотни капитальных сооружений разного типа.

"В соответствии с данными имеющегося учета, на территории города Одессы на учете состоит 353 защитных сооружения гражданской защиты, из них 219 хранилищ и 134 противорадиационных укрытия, — отчитываются в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета. Очерчивая балансовое подчинение этих объектов, должностные лица добавляют: — Из общего количества указанных объектов 112 защитных сооружений находятся в коммунальной собственности территориального общества. Кроме того, с 2022 года в городе дополнительно обустроены и включены в фонд как простейшие укрытия 943 объекта подземного пространства".

Отдельное внимание профильное ведомство уделяет защите подрастающего поколения. В учебных заведениях коммунальной собственности на учете состоит 214 объектов (6 защитных сооружений и 208 простейших укрытий). В Одессе продолжается строительство еще 3 новых защитных сооружений на территории медицинских и образовательных учреждений.

Учитывая плотность населения и специфику города, мэрия активно внедряет практику установки быстроотведенных первичных (мобильных) укрытий в местах массового скопления людей — на остановках, парках и пляжах. В городе уже смонтировано 11 таких объектов, в частности в районах пляжей "Ланжерон", "Отрада", "Аркадия" и на станциях Большого Фонтана, а до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще 18 аналогичных сооружений.

Масштабное строительство и содержание сети безопасности требует значительных капиталовложений из местного бюджета, динамика которых четко расписана по годам.

"Общая сумма средств, предусмотренная главным распорядителем в бюджете Одесской городской территориальной громады за период 2022–2026 годов для приведения защитных сооружений в состояние годности, составляет 1 820 985,33 тыс. грн, — отмечает в документе исполняющий обязанности директора департамента Александр Полохач. Подводя итоги реального использования выделенного ресурса, руководитель ведомства резюмирует: — Профинансированы расходы за период с 2022 по 01 сентября 2026 на общую сумму 1 309 941,94 тыс. грн".

Согласно отчетной таблице, пик выделения средств пришелся на 2023 и 2024 годы (свыше 480 млн грн ежегодно), тогда как за девять месяцев 2026 года на нужды безопасности из предусмотренных 462,9 млн грн уже фактически направлено 187,7 млн грн. Работа по расширению безопасного пространства в Одессе продолжается в непрерывном режиме.