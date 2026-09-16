Сокрушительные удары по Одессе: где людям прятаться в городе и на пляжах

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Недилько Ксения
Муниципальные службы Одессы реализуют масштабный комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества и улучшение состояния объектов фонда гражданской защиты в условиях полномасштабной войны. Подробная информация о финансировании, строительстве новых сооружений и модернизации существующего фонда городской инфраструктуры с 24 февраля 2022 года стала известна благодаря официальному ответу ведомства на журналистский запрос.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно официальным данным, общий фонд защитных объектов города насчитывает сотни капитальных сооружений разного типа.
Отдельное внимание профильное ведомство уделяет защите подрастающего поколения. В учебных заведениях коммунальной собственности на учете состоит 214 объектов (6 защитных сооружений и 208 простейших укрытий). В Одессе продолжается строительство еще 3 новых защитных сооружений на территории медицинских и образовательных учреждений.
Учитывая плотность населения и специфику города, мэрия активно внедряет практику установки быстроотведенных первичных (мобильных) укрытий в местах массового скопления людей — на остановках, парках и пляжах. В городе уже смонтировано 11 таких объектов, в частности в районах пляжей "Ланжерон", "Отрада", "Аркадия" и на станциях Большого Фонтана, а до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще 18 аналогичных сооружений.
Масштабное строительство и содержание сети безопасности требует значительных капиталовложений из местного бюджета, динамика которых четко расписана по годам.
Согласно отчетной таблице, пик выделения средств пришелся на 2023 и 2024 годы (свыше 480 млн грн ежегодно), тогда как за девять месяцев 2026 года на нужды безопасности из предусмотренных 462,9 млн грн уже фактически направлено 187,7 млн грн. Работа по расширению безопасного пространства в Одессе продолжается в непрерывном режиме.