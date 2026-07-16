Моторошний удар по Одесі: що відомо про наслідки (ФОТО)

В Одесі пролунали вибухи — російські війська майже не припиняють обстріли міста. Цього разу ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі, є загиблі та постраждалі.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог завдав ракетного удару по Одесі.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. На жаль, є попередня інформація про загиблого та постраждалих. Інформація уточнюється”, — поінформував він після обстрілу.

Також опублікував фото наслідків удару — було пошкоджено житловий будинок.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворог знову атакував Одесу ракетами.

“Попередньо, загинула людина. Є постраждалі. Всі деталі зʼясовуємо. До відбою перебувати в укриттях”, — зазначив він.

Згодом повідомив, що дві людини загинули, шестеро — постраждали, серед них — три дитини. Він зазначив, що на місці працюють відповідні служби.

За інформацією моніторингових пабліків, ворог атакував Одесу трьома ракетами Х-59 — під удар потрапили житлові будинки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні дозволили компаніям посилювати протиповітряну оборону своїх об’єктів. На тлі значного збільшення кількості ворожих обстрілів портал “Коментарі” дізнався, чи можуть міста, за прикладом компаній посилити ППО.

У Міністерстві оборони України відповіли, що чинним законодавством не передбачено створення органами місцевого самоврядування окремих (“власних”) систем протиповітряної оборони. При цьому пояснили, що в Україні реалізується експериментальний проєкт щодо посилення ППО території України шляхом залучення підприємств незалежно від форми власності до утворення груп ППО.