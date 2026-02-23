Моторошні руйнування і жеортви: Одеса не може оговтатися після небаченого удару РФ вночі

У ніч на 23 лютого на Одещину була здійснена атака російською армією за допомогою безпілотних літальних апаратів. Під ударами опинилися промислові та енергетичні об’єкти, а також цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, удар безпілотників призвів до руйнування виробничих приміщень, складських будівель та адміністративних офісів, пошкоджено приміщення автомагазину та транспортні засоби. Через ураження виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

"На жаль, дві людини загинули. Щонайменше троє отримали травми, їм надається необхідна медична допомога", – наголосив Кіпер.

Він додав, що один із безпілотників потрапив у квартиру багатоповерхового житлового будинку, але детонація не відбулася, що могло запобігти ще більшим руйнуванням.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба уточнила, що серед загиблих – 20-річна жінка та чоловік, особу якого наразі встановлюють. Серед постраждалих – троє чоловіків віком 22, 49 років та ще один близько 40 років, який перебуває у важкому стані.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський наголосив, що справжня перемога його держави полягає не лише у поверненні контрольованих територій, а передусім у збереженні життя громадян і підтриманні суверенітету. У своєму інтерв’ю для BBC він підкреслив, що головна мета — відновлення нормального життя для українців та припинення вбивств, які щоденно відбуваються через російську агресію.