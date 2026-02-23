Жуткие разрушения и жеортвы: Одесса не может прийти в себя после невиданного удара РФ ночью

В ночь на 23 февраля на Одесщину была совершена атака русской армией с помощью беспилотных летательных аппаратов. Под ударами оказались промышленные и энергетические объекты и гражданская инфраструктура. В результате обстрелов погибли два человека, еще несколько человек получили ранения.

Фото: из открытых источников

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, удар беспилотников привел к разрушению производственных помещений, складских зданий и административных офисов, повреждены помещения автомагазина и транспортные средства. Из-за поражений возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

"К сожалению, два человека погибли. По меньшей мере трое получили травмы, им предоставляется необходимая медицинская помощь", — подчеркнул Кипер.

Он добавил, что один из беспилотников попал в квартиру многоэтажного жилого дома, но детонация не состоялась, что могло предотвратить еще большие разрушения.

Представитель Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила, что среди погибших – 20-летняя женщина и мужчина, личность которого сейчас устанавливают. Среди пострадавших – трое мужчин в возрасте 22, 49 лет и еще один около 40 лет, находящийся в тяжелом состоянии.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что настоящая победа его государства состоит не только в возвращении контролируемых территорий, но, прежде всего, в сохранении жизни граждан и поддержании суверенитета. В своем интервью для BBC он подчеркнул, что главная цель – восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств, которые ежедневно происходят из-за российской агрессии.