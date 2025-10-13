Масований удар РФ по Одещині: регіон охопили масштабні пожежі, є поранений

У ніч на 13 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Одеській області. Унаслідок ворожого удару на одному з об’єктів інфраструктури спалахнули масштабні пожежі, є постраждалий.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, безпілотники влучили у склади, де зберігалися текстильні вироби та промислове швейне обладнання. Вогонь охопив значну площу — понад 5000 квадратних метрів. Крім того, внаслідок пожежі згорів один автомобіль.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надали медичну допомогу.

Ліквідація наслідків виявилася непростою: ситуацію ускладнювало сильне пожежне навантаження та відсутність централізованого водопостачання на місці займання. Рятувальники були змушені оперативно організувати доставку води з найближчих вододжерел, щоби забезпечити безперервне гасіння вогню.

До ліквідації масштабної пожежі було залучено 56 фахівців ДСНС, 16 одиниць спецтехніки, пожежні підрозділи Національної гвардії, Центр безпеки громадян "Авангард" та місцеві добровольці.

Нагадаємо, під час нічної атаки у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляли про серію гучних вибухів у Одесі та передмістях. Повітряні сили ЗСУ інформували про наближення групи ударних дронів зі сторони Чорного моря. Протиповітряна оборона працювала на перехоплення ворожих БПЛА.

