Массированный удар РФ по Одесщине: регион охватили масштабные пожары, ранен

В ночь на 13 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Одесской области. В результате вражеского удара на одном из объектов инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары, пострадавший.

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, беспилотники попали в склады, где хранились текстильные изделия и промышленное швейное оборудование. Огонь охватил значительную площадь – более 5000 квадратных метров. Кроме того, в результате пожара сгорел один автомобиль.

Предварительно известно, что в результате атаки пострадал один человек. Ей оказали медицинскую помощь.

Ликвидация последствий оказалась непростой: ситуацию усугубляла сильная пожарная нагрузка и отсутствие централизованного водоснабжения на месте возгорания. Спасатели были вынуждены оперативно организовать доставку воды из ближайших водоисточников, чтобы обеспечить непрерывное тушение огня.

К ликвидации масштабного пожара привлечены 56 специалистов ГСЧС, 16 единиц спецтехники, пожарные подразделения Национальной гвардии, Центр безопасности граждан "Авангард" и местные добровольцы.

Напомним, во время ночной атаки в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщали о серии громких взрывов в Одессе и пригородах. Воздушные силы ВСУ информировали о приближении группы ударных дронов со стороны Черного моря. Противовоздушная оборона работала на перехват вражеских БПЛА.

